«Белшина» — «Городея». Прогноз: проверим коэффициент 2.38 в матче чемпионата Беларуси

3 апреля «Белшина» примет «Городею» в матче третьего тура чемпионата Беларуси. Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.56. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.26.

Букмекерские коэффициенты на матч «Белшина» — «Городея»

Букмекеры уверены, что матч Высшей лиги Беларуси «Белшина» — «Городея» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.

Анализ и прогноз матча «Белшина» — «Городея» (03.04.2020)

«Белшина» впервые с 2016 года вновь забралась в элитный дивизион чемпионата Беларуси. Вот только по-настоящему напомнить о себе у бобруйчан пока не выходит. После второго тура они пребывают в зоне вылета и практически не имеют поводов для позитива.



В первой игре команда уступила на своём стадионе «Минску» (1:3), хотя на перерыв уходила с преимуществом. А на второй матч пришёлся выезд в Жодино к «Торпедо»-БелАЗ. Красно-чёрные уступили 0:1, но тут надо сказать, что в первом тайме они вполне могли открыть счёт. Это признал даже тренер соперника.



«Городея» же с 2016 года выступает очень ровно, частенько замыкая верхнюю часть турнирной таблицы Высшей лиги Беларуси. Однако дебют нынешнего сезона категорически не задался. Всё как у ближайшего соперника: два матча — два поражения.

«Динамо Мн» — «Торпедо»-БелАЗ. Прогноз: берём коэффициент 3.40 в матче чемпионата Беларуси Команда Сергея Гуренко начала сезон с двух поражений подряд.

Примечательно, что «Городея» — единственная команда во всём белорусском чемпионате, которая пока что не забивала. И если солигорский «Шахтёр» действительно мощный соперник, который стабильно играет в квалификационных раундах Лиги Европы, то «Витебск» — клуб вполне играбельный.



Более того, в Витебске бело-зелёные вышли на второй тайм в большинстве, благодаря удалению полузащитника хозяев. Однако спасти игру «сахарникам» так и не удалось, а это уже действительно серьёзный звоночек. За оставшиеся 45 минут они не сумели создать впереди ничего внушительного.



Больше того — команда могла даже пропустить второй гол. Непростая ситуация со спонсором наверняка сказывается: финансовое положение резко осложнилось, а тренер Олег Радушко признался, что другие клубы уже пытались переманить ведущих исполнителей.

Атака «Городеи» в последнее время выглядит несколько беззубой, а потому вариант «Городея» не забьёт за коэффициент 2.38 имеет место быть. Отсюда же вытекает и вторая ставка: тотал меньше 2 мяча за коэффициент 1.84. «Белшина» свой гол затолкать в состоянии, но на что-то большее она едва ли способна. Мы бы не ждали от команд высокой результативности в предстоящем поединке.

Прогноз и ставки на матч «Белшина» — «Городея»

После двух туров обе команды находятся на дне турнирной таблицы. Ни «Белшина», ни «Городея» не отличаются качественной игрой в атаке. А последняя — единственный клуб в Высшей лиге Беларуси, до сих пор не забивший ни единого мяча. Мы бы не стали ждать от соперников результативного матча.



Ставка 1: «Городея» не забьёт за коэффициент 2.38.



Ставка 2: тотал меньше 2 мяча за коэффициент 1.84.