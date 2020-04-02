Путин продлил нерабочую неделю: прогнозы на будущее РПЛ и работу метро Москвы

2 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин вновь обратился к россиянам по поводу распространения коронавирусной инфекции.



«Пик еще не пройден, как в мире, так и в нашей стране. Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля, с сохранением за работниками их заработной платы. Нам нельзя забывать, что важно сохранение рабочих мест и денег граждан. Эффективная и стабильная экономика лежит в основе», — сказал Путин.

На заявление Путина моментально отреагировали букмекеры.

Пассажиропоток в московском метро

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции. 2 апреля на 11:48 мск оперативный штаб Москвы сообщал о 2475 случаях заражения коронавирусом в столице. Пассажиропоток в столичном метро снижается, и на это можно сделать ставку.



Букмекеры предлагают следующую линию:



Пассажиропоток в московском метро в апреле 2020 года будет на 60% меньше, чем в апреле 2019 года: «да» за коэффициент 1.18, «нет» за 4.50.



В конце марта поставить на «да» можно было за 1.45, а не «нет» за коэффициент 2.50.

Когда возобновится РПЛ

Также аналитики букмекерских контор не ждут возобновления Российской Премьер-Лиги раньше июля 2020 года. Поставить на это сейчас можно с коэффициентом 1.50. Если хотя бы один матч турнира проведут до 1 июля, сыграет ставка за 2.50.



А 23 марта букмекеры давали по 1.90 на то, возобновится ли РПЛ до 1 июня 2020 года. Изменился не только коэффициент. Аналитики сдвинули дату на целый месяц.



К моменту приостановки в РПЛ провели 22 тура. Лидирует «Зенит», у которого 50 очков, по 41 баллу у «Локомотива» и «Краснодара». В зоне вылета идут «Крылья Советов» и «Ахмат», набравшие 22 и 20 очков соответственно.

«Локомотив» и «Краснодар» могут сыграть стыковой матч за второе место. Чего ждать от РПЛ? Официально чемпионат России приостановлен до 10 апреля, но раньше лета сезон едва ли возобновится.

РПЛ не доиграют

Удивительно, но в то же время букмекеры предлагают несколько любопытных ставок, часть из которых противоречит предыдущей линии:

РПЛ сезона-2019/2020 доиграют: «да» за коэффициент 2.50, «нет» за 1.50.

РПЛ не доиграют, а «Зенит» объявят чемпионом: «да» за 3.00, «нет» за 1.33.

РПЛ не доиграют, а чемпиона не объявят: «да» за 3.00, «нет» за 1.33.

«Локомотив» сыграет с «Краснодаром» за выход в Лигу чемпионов: «да» за 5.00, «нет» за 1.13.

Коэффициенты после обращения Путина остались прежними.

«Дом-2» могут закрыть

По мнению букмекеров, из-за эпидемии могут закрыть реалити-шоу «Дом-2». Сделать ставку на такой исход сейчас можно за 2.00. Обратный вариант оценён коэффициентом 1.75.



Хотя ещё 26 марта на закрытие «Дом-2» можно было поставить за 3.00. Противоположный исход шёл за коэффициент 1.35.