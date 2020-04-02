Путин продлил нерабочую неделю: прогнозы на будущее РПЛ и работу метро Москвы

2 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин вновь обратился к россиянам по поводу распространения коронавирусной инфекции.
«Пик еще не пройден, как в мире, так и в нашей стране. Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля, с сохранением за работниками их заработной платы. Нам нельзя забывать, что важно сохранение рабочих мест и денег граждан. Эффективная и стабильная экономика лежит в основе», — сказал Путин.
На заявление Путина моментально отреагировали букмекеры.
Пассажиропоток в московском метро
С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции. 2 апреля на 11:48 мск оперативный штаб Москвы сообщал о 2475 случаях заражения коронавирусом в столице. Пассажиропоток в столичном метро снижается, и на это можно сделать ставку.
Букмекеры предлагают следующую линию:
Пассажиропоток в московском метро в апреле 2020 года будет на 60% меньше, чем в апреле 2019 года: «да» за коэффициент 1.18, «нет» за 4.50.
В конце марта поставить на «да» можно было за 1.45, а не «нет» за коэффициент 2.50.
Когда возобновится РПЛ
Также аналитики букмекерских контор не ждут возобновления Российской Премьер-Лиги раньше июля 2020 года. Поставить на это сейчас можно с коэффициентом 1.50. Если хотя бы один матч турнира проведут до 1 июля, сыграет ставка за 2.50.
А 23 марта букмекеры давали по 1.90 на то, возобновится ли РПЛ до 1 июня 2020 года. Изменился не только коэффициент. Аналитики сдвинули дату на целый месяц.
К моменту приостановки в РПЛ провели 22 тура. Лидирует «Зенит», у которого 50 очков, по 41 баллу у «Локомотива» и «Краснодара». В зоне вылета идут «Крылья Советов» и «Ахмат», набравшие 22 и 20 очков соответственно.
РПЛ не доиграют
Удивительно, но в то же время букмекеры предлагают несколько любопытных ставок, часть из которых противоречит предыдущей линии:
- РПЛ сезона-2019/2020 доиграют: «да» за коэффициент 2.50, «нет» за 1.50.
- РПЛ не доиграют, а «Зенит» объявят чемпионом: «да» за 3.00, «нет» за 1.33.
- РПЛ не доиграют, а чемпиона не объявят: «да» за 3.00, «нет» за 1.33.
- «Локомотив» сыграет с «Краснодаром» за выход в Лигу чемпионов: «да» за 5.00, «нет» за 1.13.
Коэффициенты после обращения Путина остались прежними.
«Дом-2» могут закрыть
По мнению букмекеров, из-за эпидемии могут закрыть реалити-шоу «Дом-2». Сделать ставку на такой исход сейчас можно за 2.00. Обратный вариант оценён коэффициентом 1.75.
Хотя ещё 26 марта на закрытие «Дом-2» можно было поставить за 3.00. Противоположный исход шёл за коэффициент 1.35.
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