«Юность» — «Шахтёр». Прогноз и ставка на статистику в 5-м матче финала Кубка Президента

«Юность-Минск» сыграет с «Шахтёром» из Солигорска 3 апреля в пятом матче финала плей-офф чемпионата Беларуси. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:00 мск. В ставках на матч «Юность-Минск» — «Шахтёр Солигорск» хозяева котируются с коэффициентом 1.45. Победу гостей букмекеры оценивают коэффициентом 6.05.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Юность-Минск» — «Шахтёр Солигорск»

Букмекеры не уверены, что матч плей-офф чемпионата Беларуси «Юность-Минск» — «Шахтёр Солигорск» 3 апреля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.97, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.87. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.90.

Прогноз и анализ матча «Юность-Минск» — «Шахтёр Солигорск» (03.04.2020)

«Юность» сделала выводы после неудачи во втором матче. Выезд в Солигорск завершился для действующего чемпиона Беларуси триумфально: две победы подряд и 3-1 в серии. Соответственно, каждая игра теперь может оказаться последней, поскольку «Шахтёр» потерял право на ошибку.

‎«Юность-Минск» — «Шахтёр»‎. Прогноз на финальную серию чемпионата Беларуси по хоккею Адский календарь практически не оставляет ‎«кротам‎» шансов.

Понятно, что шансы гостей выиграть титул не превышают статистическую погрешность. Минчане имеют преимущество по качеству состава и свежести, поскольку после полуфинала с «Динамо-Молодечно» отдыхали целую неделю, тогда как соперник имел на восстановление всего двое суток.



Букмекеры уже прекратили приём ставок на итоговую победу подопечных Александра Макрицкого. Тем не менее «кроты» выглядят достойно, однозначно провальным получился только первый поединок, где тренерский штаб ошибся с вратарём и уже к середине второго периода интрига умерла.



В остальных случаях расклад был примерно одинаков: «Юность» владеет преимуществом и создаёт моменты, «Шахтёр» действует вторым номером, рассчитывает на спасения вратаря и старается огрызаться. Второй матч даже удалось забрать (3:2), а в третьем не хватило самой малости.



Евгений Ногачёв получил малый штраф на первой же минуте овертайма, но реализовать численное преимущество не вышло. И спустя 38 секунд после возвращения пятого полевого игрока на лёд гости вырвали победу (3:2 ОТ). Очень похоже, что этот момент станет ключевым в финальной серии Кубка Президента.



«Горняки» прекрасно понимают, в чём состоит их шанс вернуть серию домой. Этот рецепт универсален для любого аутсайдера. Опустим банальности про концентрацию в своей зоне и отсутствие ошибок, остаются хорошая реализация и минимальное количество удалений. Именно с последним в Солигорске и возникали проблемы.

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В Минске за две встречи «Юность» шесть раз получала большинство, однако все попытки прошли вхолостую. Зато на выезде действующий чемпион реализовал лишнего трижды, причём всякий раз в самый нужный момент. В третьем матче этот гол позволил сравнять счёт, а в четвёртом две шайбы в большинстве за 26 секунд дали уйти на первый перерыв при комфортном преимуществе.

Скорее всего, тренерский штаб гостей сделает акцент на необходимости корректной игры. Когда спецбригады минчан ловят ритм, остановить их крайне сложно. Брать ИТМ 8.5 минуты штрафа «Шахтёра» не хочется из-за скромного коэффициента (1.66), потому мы бы выбирали между ТМ 8.5 малых штрафа за 1.80 и ставкой «хозяева получат больше штрафного времени» за 2.30.

Прогноз и ставка на матч «Юность-Минск» — «Шахтёр Солигорск»

«Шахтёр» мог бы зацепить как минимум один матч на своём льду, но слабо отработал в меньшинстве. «Юность» трижды реализовала лишнего. После такого тренерский штаб «кротов» наверняка попросит хоккеистов действовать максимально аккуратно и обойтись без лишних удалений. Большое количество малых штрафов — самый короткий путь к четвёртому поражению и завершению серии.



Ставка: «Юность» получит больше штрафного времени за 2.30.