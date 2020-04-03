«Истиклол» — «Худжанд». Прогноз: Свежов и Левченко выиграют Суперкубок Таджикистана

В матче за Суперкубок Таджикистана 4 апреля «Истиклол» примет «Худжанд». Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Истиклола» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех «Худжанда» оценён букмекерами коэффициентом 5.65.

Коэффициенты букмекеров на матч за Суперкубок Таджикистана «Истиклол» — «Худжанд»

Букмекеры считают, что матч за Суперкубок Таджикистана 4 апреля «Истиклол» — «Худжанд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.71, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.14. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.25.

Анализ и прогноз матча «Истиклол» — «Худжанд» (04.04.2020)

На территории Таджикистана на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, а потому футбол в стране запланирован в полном объёме. Ограничение только одно — в качестве меры предосторожности с самого начала играть всё же решено без зрителей.

В остальном чемпионаты Беларуси, Никарагуа и Бурунди получают долгожданное подкрепление из Средней Азии: 5 апреля здесь стартует национальное первенство, а на день раньше состоится матч за Суперкубок Таджикистана между двумя лучшими клубами минувшего сезона — «Истиклолом» и «Худжандом».

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Букмекеры практически не сомневаются в победе коллектива из Душанбе: ставки на успех «Истиклола» в основное время принимаются с коэффициентом 1.48. Это вполне логично, поскольку сейчас «львы» в Таджикистане — это примерно то же самое, что «ПСЖ» во Франции или «Бавария» в Германии.

Достаточно сказать, что шесть предыдущих розыгрышей чемпионата страны закончились их триумфом. В прошлом году никакой борьбы не получилось и близко: «Истиклол» набрал 51 очко в 21 туре (тогда в турнире участвовало восемь клубов, играли в три круга) и привёз ставшему вторым «Худжанду» 15 баллов.

В составе «львов» есть несколько знакомых имён. Здесь выступает Виктор Свежов, игравший в московском «Динамо», «Крыльях Советов» и ряде клубов ФНЛ. Есть воспитанник «Рубина» Шахром Сулаймонов. Ну и костяк сборной Таджикистана, разумеется. Главным тренером работает Виталий Левченко, поигравший в нескольких российских клубах, а в предыдущие пару лет входивший в тренерский штаб «Крыльев Советов».

«Истиклол» и «Худжанд» — две наиболее результативные команды минувшего розыгрыша чемпионата страны: действующий чемпион забил 60 мячей (то есть почти по три штуки в среднем за игру), а серебряный призёр отличился 37 раз. Пять из шести предыдущих личных поединков также получились верховыми.

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Словом, предпосылок для результативного футбола достаточно. В шести из семи последних очных встреч победил «Истиклол», так что не будем мудрить. Физическое состояние соперников остаётся загадкой, поскольку сезон только начинается. Однако преимущество фаворита по уровню состава неоспоримо.

Мы бы выбирали между П1 с форой (-1) за 1.90, а также ставкой П1 + тотал больше 2.5 мяча за 2.23. «Худжанд» способен навязать сопротивление и забить, но остановить атаку «львов» на национальном уровне в последние годы никто не способен. Ответной игры не предусмотрено, так что охранять кукурузу и ждать у моря погоды нет смысла: кто больше забьёт, тот и победил.

Прогноз и ставки на матч «Истиклол» — «Худжанд»

«Истиклол» — флагман футбола Таджикистана, выигравший шесть последних чемпионатов страны. В среднем за матч «львы» забивают около трёх раз, а предыдущее первенство они выиграли с 15-очковым отрывом. «Худжанд» вполне способен отличиться, но преимущество фаворита по уровню состава слишком велико. Не ждём тут сенсации.

Ставка: победа «Истиклола» + тотал больше 2.5 мяча за 2.23.

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