Ставки на онлайн-рэп-баттлы: в неожиданном ракурсе

Продолжаем рассказывать о ставках на 6-й раунд независимого онлайн-баттла. Наверное, сейчас это самое популярное культурное событие для ставок у букмекеров. (Вчера мы рассказали о первой половине сетки), сегодня речь пойдет о второй половине. Сам раунд пройдёт 15 апреля, до финала ещё далеко!

Ставки на онлайн-баттл: кто фаворит?

В этой части турнирной сетки все более плотно. Букмекеры выделяют явного фаворита только в двух парах.

Витя CLassic — ммф. Витя CLassic – это ветеран подобных мероприятий из Беларуси. Он дошел до полуфинала первого сезона Indabattle, занял второе место во втором сезоне этого же баттла. Кроме того, на счету Классика победа в 5-м командном баттле Хип-хоп.ру. Витя прошел Оксимирона в 5-м раунде, но только потому, что тот не сдал трек в положенный срок.



Тем не менее, букмекеры предлагают коэффициент 1.22 на победу Классика и 3.80 на ммф.

H1GH – Canterville. Миша Хай – полуфиналист 4-го баттла IndaBattle. Пока он уверенно продвигается по сетке, с каждым раундом побеждая все увереннее. 9-4 против Первоклассника в третьем раунде, 13-2 Фьюза в четвертом и 28-3 против Жени Smack'а в пятом. Букмекеры закладывают этот момент в своих прогнозах: поставить на Хая можно с коэффициентом 1.35.



Кентервиль признает соперника фаворитом, но готов дать бой. В пятом раунде он победил IDAN'а, который считался одним из фаворитов всего турнира. Коэффициент на победу Кенитервиля в поединке против Хая – 3.05.

Murovei – kussani. Довольно ровная пара. Поставить на Муровья можно за 1.70, на Артема Куссани – с коэффициентом 2.10. Недооценивать андердога здесь не стоит, он прошел до 7-го раунда в 16-м независимом онлайн-баттле.

Nervniy — ГудВин[ГК]. В 16-м баттле Гудвин прошел до 4-го раунда, а сейчас он уже в 6-м. И идет небольшим фаворитом у букмекеров: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.60. Шансы Нервного аналитики оценили коэффициентом 2.25. В 5-м раунде он прошел Рейбироу.

Вадяра Блюз – soldat. Вадяра Блюз в 5-м раунде исполнил душевную композицию, которая позволила ему победить r-souLa. Сейчас поставить на его победу можно с коэффициентом 1.62. Шансы Солдата эксперты оценивают коэффициентом 2.20. Еще одна пара, в которой предсказать победителя очень сложно.

Loc-Dog – Oblaaco. А вот здесь букмекеры единодушны. Коэффициент 1.10 на Loc-Doga и 6.30 на Облако. Loc-Dog намерен повторить свой успех – он стал победителем 13-го независимого онлайн-баттла. Об андердоге этой пары вообще известно немногое. В сети нет ни одной фотографии, а первые треки под этим псевдонимом появились только на 16-м независимом баттле. Кстати, тогда он дошел до четвертьфинала. Но сейчас, по оценке букмекеров, шансов у него практически нет. Посмотрим.

Stevie Insane – Катровасер. Stevie Insane — опытный участник, в последних двух независимых онлайн-баттлах он доходил до 5-го раунда. В 17-м баттле он уже прошел дальше: в 5-м раунде его оппонент Твой Камрад не сдал трек. Stevie Insane — фаворит пары 6-го раунда. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.48.



Его соперник – Катровасер – также опытен, на 17-м независимом он прошел Максима Эл и Kasperа. Поставить на его успех в 6-м раунде можно за 2.55.

Цуру – Ветер. Цуру, выступающий под псевдонимом «Птицами», — победитель 3-го сезона днепропетровского онлайн-баттла «Регион 04». В 5-м раунде он прошел STED.D (24-7), получив приз за лучший текст раунда. В 6-м раунде его победа оценивается коэффициентом 1.95.



Ветер — финалист 15-го Независимого онлайн-баттла и победитель SaSiSa battle 3. В плей-офф Ветер прошел Ваню Сэла (9-4), AL Hammer'a (9-6) и Monty (25-6). Сделать ставку на его выигрыш в 6-м раунде можно с коэффициентом 1.80.

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