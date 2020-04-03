Статистический прогноз с коэффициентом 2.44: «Ле Льерр» — «Атлетико», ставка на матч

В матче 27-го тура чемпионата Бурунди 4 апреля «Ле Льерр» примет «Атлетико Олимпик». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Бурунди «Ле Льерр» — «Атлетико Олимпик»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Бурунди 4 апреля «Ле Льерр» — «Атлетико Олимпик» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.00, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.81. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.62.

Анализ и прогноз матча «Ле Льерр» — «Атлетико Олимпик» (04.04.2020)

Небольшое государство в Восточной Африке не стало приостанавливать футбольный чемпионат, несмотря на угрозу распространения коронавируса. Правда, в последний день марта в Бурунди были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом: двое граждан страны вернулись из Руанды и ОАЭ инфицированными.

БАТЭ — «Рух». Прогноз: новичок Высшей лиги позволит сыграть коэффициенту 3.65 После второго тура БАТЭ имеет в своём активе пять пропущенных мячей при нуле очков.

Чемпионат Бурунди играется по классической системе. Никаких плей-офф и многоступенчатых формул. Всё просто: команды играют в два круга, по результатам которых определяется чемпион и три клуба, которые покидают элитный дивизион.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Бурунди

В чемпионате Бурунди сыграно 26 туров. Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и борются за выживание, хотя назвать их прямыми конкурентами сложно. «Атлетико Олимпик» набрал отличный ход и чувствует себя вполне неплохо: два очка до зоны вылета при одной игре в запасе. Право на ошибку есть.



А вот «Ле Льерр» практически наверняка вылетит из элитного дивизиона. До завершения сезона в Бурунди осталось четыре тура, то есть максимально можно набрать 12 баллов. На данный момент хозяева замыкают турнирную таблицу, отставая от спасительной 13-й строчки на 10 очков.



Иными словами, им нужно выиграть все оставшиеся поединки и надеяться на массовые осечки конкурентов. Верится в это с огромным трудом, так что шансы на спасение соответствуют статистической погрешности.

Форма команд

У «Атлетико» всё в полном порядке. Ещё совсем недавно команда находилась в зоне вылета, однако в семи предыдущих встречах случилось всего одно поражение при трёх ничьих и трёх победах, что и позволило подняться в турнирной таблице. Неудивительно, что даже на чужом поле букмекеры считают гостей явным фаворитом.

«Динамо-Брест» — «Славия». Прогноз: Милевский и Кисляк намучаются с обидчиком БАТЭ В четырёх из пяти предыдущих очных встреч забивали обе команды.

«Ле Льерру», напротив, похвастать совсем нечем. Всего одна победа в 11 последних матчах, а к игре с «Атлетико Олимпик» команда подходит с серией из пяти поражений. Похоже, здесь уже смирились с неизбежностью вылета.

Личные встречи

Вроде бы победа гостей напрашивается, но именно тут и находится основное сомнение. Дело в том, что «Атлетико Олимпик» в шести поединках с «Ле Льерр» лишь однажды оказался сильнее, а на выезде вообще не набрал ни одного очка. Три поражения из трёх возможных, каждое из которых со счётом 0:1.

Эта статистика, конечно, напрягает. На своём поле аутсайдер вполне способен упереться и хлопнуть дверью, так что стоит подумать о классической ставке 1Х за крепкий коэффициент 2.20.

Ставки на тоталы и форы

«Атлетико Олимпик» — один из самых задорных коллективов чемпионата Бурунди. Несмотря на низкое место в турнирной таблице и игру в запасе, команда занимает третье место по количеству забитых голов — 39 в 25 турах. Больше только у двух клубов из топ-3, они отличились по 43 раза.

«Шахтёр С» — «Неман». Прогноз: Вернидуб, Бодул и Гутор одолеют любимого клиента В четырёх последних очных встречах «кроты» добыли четыре победы с общим счётом 11:0.

При этом клуб из Бужумбуры много пропускает (37), а потому ставка «обе забьют» за 1.89 смотрится любопытно. Хозяевам уже совсем нечего терять, так что они могут позволить себе сыграть посмелее. А гости по умолчанию много забивают и достаточно пропускают. Можно даже взять «обе забьют + ТБ 2.5 мяча» за мощные 2.44.

Прогноз и ставки на матч «Ле Льерр» — «Атлетико Олимпик»

«Атлетико» набрал хороший ход и находится выше в таблице, вот только в шести очных встречах добыл всего одну победу. А в трёх гостевых поединках вообще не набрал ни одного очка. Зато клуб из Бужумбуры много забивает и пропускает — разница мячей 39:37 за 25 игр. Проверим «обе забьют + ТБ 2.5 мяча» за отличный коэффициент 2.44.

Ставка №1: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.44.

Ставка №2: «Ле Льерр» не проиграет за 2.20.

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