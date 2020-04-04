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Ставки на спорт сейчас, 4 апреля, прогнозы на футбол, расписание

Ставки на спорт сейчас, 4 апреля, прогнозы
Пётр Кондаков
Ставки и прогнозы: на что ставить 4 апреля
Богатейший выбор по нынешним временам.
Ставки / Прогнозы 0

Несмотря на остановку практически всех соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 4 апреля.

На что ставить в футболе 4 апреля

Футбольный день богат на события. 3 матча сыграют в чемпионате Беларуси. В 15:30 начнется матч «Шахтера» и «Немана». В 17:30 БАТЭ попробует прервать серию поражений в матче с «Рухом», а в 19:30 брестское «Динамо» начнет матч против «Славии». Кроме того, 3 матча пройдут в чемпионате резервных составов.

Начинается чемпионат в Таджикистане! Завтра в 14:00 начнется матч за Суперкубок страны: «Истиклол» стартует с «Худжандом». 2 матча пройдут в молодежном чемпионате Никарагуа.

Львиную часть раздела футбол теперь занимают киберфутбольные турниры. Тут и FIFA Ultimate Quran Team Cup, и Esport Batle Euro 2020. У РПЛ теперь есть «Самая быстрая лига», где играют представители команд. Так что самое время осваивать новый для себя вид.

На что ставить в хоккее 4 апреля

Делать ставки остаётся только на матчи по шорт-хоккею российской Лиги Про.

На что ещё ставить 4 апреля

2 матча запланированы в чемпионате Тайваня по баскетболу. В 12:00 «Тайвань Биир» сыграет с «Тайвань Банк», а в 14:00 – «Юлонг Динос» с «Пауян Архиленд».

Множество матчей пройдет в настольном теннисе: в российской Лиге про, украинском Setka Cup и армянском ITT Cup. В рамках Лиги Про можно сделать свои ставки и на баскетбольные любительские матчи. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive, а также киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: fcshakhter.by

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