Статистический прогноз с коэффициентом 2.57: «Хувентус» — «Дирьянхен», ставка на матч

В матче 14-го тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 5 апреля «Хувентус» примет «Дирьянхен». Начало игры — в 03:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.65.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Никарагуа «Хувентус» — «Дирьянхен»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Никарагуа 5 апреля «Хувентус» — «Дирьянхен» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.02, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.79. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.42.

Анализ и прогноз матча «Хувентус» — «Дирьянхен» (05.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя во второй половине марта здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью — два последних оплота в мировом футболе.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

В Клаусуре сыграно уже 13 туров. Соперники находятся в противоположных половинах турнирной таблицы и решают задачи разного уровня. «Дирьянхен» бьётся за место в топ-2 и прямую путёвку в полуфинал. На данный момент с 27 очками он занимает вторую строчку, уступая «Реалу Эстели» только по дополнительным показателям.

«Динамо-Брест» — «Славия». Прогноз: Милевский и Кисляк намучаются с обидчиком БАТЭ В четырёх из пяти предыдущих очных встреч забивали обе команды.

А вот у «Хувентуса» задача более приземлённая — борьба за плей-офф, забраться в топ-2 уже точно не удастся. Клуб из Манагуа находится на седьмой позиции с 13 баллами, однако ничего ещё не решено. Располагающаяся на шестом месте «Чинандега» имеет фору всего в два очка, «Реал Мадрис» тоже рядом.

Форма команд

«Хувентус» определённо не может быть доволен собой: в четырёх последних турах чемпионата Никарагуа он потерпел три поражения. 2:4 от «Манагуа» и 0:2 от «Мунисипаль Халапа» — дело житейское, эти команды входят в топ-4. А вот 0:4 от прямого конкурента «Чинандеги» в минувшем туре — серьёзный звоночек.

«Дирьянхен» набрал хороший ход: четыре победы в шести предыдущих поединках, единственное поражение на этом отрезке случилось от лидера Клаусуры «Манагуа» (1:2). Сожалеть можно разве что о гостевой ничьей со скромным «Депортиво Лас-Сабанас» (1:1), в остальных случаях удалось добиться максимума.

Личные встречи

«Дирьянхен» смотрится посильнее, но статистика очных встреч говорит в пользу «Хувентуса». В 16 из 17 предыдущих поединков хозяин поля набирал очки — очень мощный показатель даже для чемпионата Никарагуа, где родные стены традиционно много значат. Единственное исключение случилось 11 месяцев назад, тогда «Дирьянхен» оказался сильнее на выезде (2:1).

Статистический прогноз с коэффициентом 2.44: «Ле Льерр» — «Атлетико», ставка на матч Если чемпионат Беларуси вам надоел, обратите внимание на солнечный Бурунди.

Ещё один важный момент: в шести из семи последних личных матчей забивали обе команды. Букмекеры дают на «обе забьют» крепкие 1.84, по желанию можно поднять коэффициент и взять Х2 + обе забьют за 2.57.

Ставки на тоталы и форы

Вот тут как раз ничего не понятно. «Хувентус» — одна из самых весёлых команд Клаусуры, которая много забивает и ещё больше пропускает (разница мячей 17:21, то есть по три гола в среднем за игру). А «Дирьянхен», напротив, возглавляет рейтинг самых низовых клубов турнира. Так что лезть в тоталы не рискнём.

Прогноз и ставки на матч «Хувентус» — «Дирьянхен»

В шести из семи последних очных встреч забивали обе команды, проходить мимо такого статистического факта не стоит. Букмекеры дают 1.84 на классическую ставку «обе забьют», а мы рискнём проверить обе забьют + Х2 за мощный коэффициент 2.57. Гости смотрятся посильнее.

Ставка: обе забьют и «Дирьянхен» не проиграет за 2.57.

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