«Локомотив-Памир» — «Файзканд». Прогноз: жаркий матч дебютантов Высшей лиги Таджикистана

В матче первого тура чемпионата Таджикистана «Локомотив-Памир» примет «Файзканд» 5 апреля. Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех «Файзканда» оценён букмекерами коэффициентом 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Таджикистана «Локомотив-Памир» — «Файзканд»

Букмекеры сомневаются, что матч чемпионата Таджикистана 5 апреля «Локомотив-Памир» — «Файзканд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.93, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.48.

Анализ и прогноз матча «Локомотив-Памир» — «Файзканд» (05.04.2020)

На территории Таджикистана на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, а потому футбол в стране запланирован в полном объёме. Ограничение только одно — в качестве меры предосторожности с самого начала играть всё же решено без зрителей.

В остальном чемпионаты Беларуси, Никарагуа и Бурунди получают долгожданное подкрепление из Средней Азии. Матч за Суперкубок Таджикистана провели 4 апреля, на следующий день тремя матчами стартует национальное первенство. Нужно отметить факт расширения турнира: теперь в Высшей лиге Таджикистана выступает не восемь, а десять команд.

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В одном из воскресных матчей сойдутся новички элитного дивизиона. «Локомотив-Памир» и «Файзканд» в прошлом сезоне выступали в Первой лиге, где заняли первое и второе места соответственно при крайне результативном футболе. В итоговой турнирной таблице их разделило всего одно очко, а планка тотала стабильно пробивалась.

Степень физической готовности соперников остаётся загадкой, поскольку сезон только стартует и отталкиваться практически не от чего. В остальном котировки букмекеров вызывают сомнения: клуб из Душанбе идёт у аналитиков явным фаворитом, хотя из однозначных козырей можно выделить разве что домашнее поле.

По составу к «железнодорожникам» есть вопросы. Дело в том, что после выхода в Высшую лигу команду покинул целый ряд футболистов основы, решивших пойти на повышение. Найти внятные замены удалось далеко не на каждую позицию, да и проблемы с сыгранностью в стартовых турах рискуют сказаться на результатах.

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А вот «Файзканд» сохранил практически весь костяк, с помощью которого пробрался в элитный дивизион. Плюс заполучил в межсезонье несколько молодых исполнителей из Узбекистана, которые как минимум удлинят ротацию и добавят вариантов тренерскому штабу. На наш взгляд, П1 должна оцениваться в районе двойки.

Потому будем играть от аутсайдера. Мы бы выбирали между двух вариантов. Первый — классические Х2 за неплохой коэффициент 1.95. И ставка посмелее — ИТБ 1 мяча «Файзканда» за 2.25. В Первой лиге команда из Хулбука забивала много, костяк остался прежним, а вот соперник вряд ли стал сильнее.

Прогноз и ставки на матч «Локомотив-Памир» — «Файзканд»

Обе команды дебютирует в элитном дивизионе чемпионата Таджикистана. «Файзканд» сохранил большинство футболистов основного состава, а вот целый ряд игроков «Локомотива-Памир» ушли на повышение. Раз так, у хозяев на первых порах наверняка будут проблемы с сыгранностью, что должно помочь гостям зацепиться.

Ставка: ИТБ 1 мяча «Файзканда» за 2.25.

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