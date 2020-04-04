«Куктош» — «Регар-ТадАЗ». Прогноз: берём коэффициент 2.70 в матче чемпионата Таджикистана

В матче первого тура чемпионата Таджикистана «Куктош» примет «Регар-ТадАЗ» 5 апреля. Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Куктоша» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех «Регара-ТадАЗ» оценён букмекерами коэффициентом 3.04.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Таджикистана «Куктош» — «Регар-ТадАЗ»

Букмекеры сомневаются, что матч чемпионата Таджикистана 5 апреля «Куктош» — «Регар-ТадАЗ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.87, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.93. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.24.

Анализ и прогноз матча «Куктош» — «Регар-ТадАЗ» (05.04.2020)

На территории Таджикистана на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, а потому футбол в стране запланирован в полном объёме. Ограничение только одно — в качестве меры предосторожности с самого начала играть всё же решено без зрителей.

В остальном чемпионаты Беларуси, Никарагуа и Бурунди получают долгожданное подкрепление из Средней Азии. Матч за Суперкубок Таджикистана провели 4 апреля, на следующий день тремя матчами стартует национальное первенство. Нужно отметить факт расширения турнира: теперь в Высшей лиге Таджикистана выступает не восемь, а десять команд.

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По итогам минувшего сезона «Куктош» занял шестое место, тогда как «Регар-ТадАЗ» финишировал третьим. Вроде бы разница солидная, однако по факту команды выступили примерно на одном и том же уровне. В чемпионате Таджикистана есть явный гегемон («Истиклол») и, как правило, один-два беспросветных аутсайдера.

А все остальные составляют средний класс с высочайшей плотностью в турнирной таблице. Так получилось и в минувшем сезоне: третью и шестую строчки разделили всего три очка, то есть один-два удачных поединка могли полностью перевернуть ситуацию. Клуб из Турсунзаде ни разу не проигрывал в пяти заключительных турах и вырвал бронзу.

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Зато статистика очных встреч практически не оставляет вариантов. «Регар-ТадАЗ» — традиционно неудобный оппонент для «Куктоша». За всю историю противостояния соперники пересекались в элитном дивизионе семь раз. Результат — пять побед «металлургов» при двух ничьих. А в пяти последних играх «Регар» оказался сильнее четырежды.

Также эту команду отличает стабильность. Предыдущее чемпионство датировано аж 2008 годом, однако в пяти последних сезонах она ни разу не опускалась ниже четвёртого места. Большое количество опытных футболистов и хорошая сыгранность позволяют исправно обходить конкурентов в ключевые моменты.

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«Куктош» провёл в Высшей лиге всего два чемпионата: в 2018 году сходу допрыгнул до бронзовых медалей, а затем остался шестым. На самом деле противники стоят друг друга, многое будет зависеть от физического состояния, которое на самом старте сезона трудно оценить. В остальном логичнее отталкиваться от гостей.

Статистику очных встреч нельзя недооценивать, а дальше всё зависит от вашей склонности к риску.

Аккуратный вариант — Х2 за 1.67. Ставки посмелее — П2 с нулевой форой за 2.25 и Х2 + обе забьют за 2.70. Обе команды по итогам минувшего сезона вошли в число наиболее результативных.

Прогноз и ставки на матч «Куктош» — «Регар-ТадАЗ»

Соперники близки по уровню, однако статистика очных встреч говорит в пользу гостей. Они ни разу не проиграли в семи матчах с «Куктошем», а в пяти предыдущих поединках оказались сильнее четырежды. Х2 за 1.67 смотрится вполне нормально. Если хотите рискнуть, рассмотрите Х2 + обе забьют за 2.70. Обе команды много забивают и достаточно пропускают.

Ставка: «Регар-ТадАЗ» не проиграет + обе забьют за 2.70.

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