«Ислочь» — «Слуцк». Прогноз: Янсане поможет бело-синим выстоять в Минске

«Ислочь» примет «Слуцк» в матче третьего тура чемпионата Беларуси 5 апреля, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.40.

Букмекерские коэффициенты на матч «Ислочь» — «Слуцк»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси «Ислочь» — «Слуцк» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87.

Анализ и прогноз матча «Ислочь» — «Слуцк» (05.04.2020)

«Ислочь» с 2016 года исправно бороздит просторы Высшей лиги Беларуси. За четыре года команда из Минской области занимала за собой и седьмую, и десятую, и 11-ю строчки. А в прошлом розыгрыше серо-синие умудрились даже замкнуть топ-5.



Старт нынешнего сезона складывается более чем удачно: два домашних матча — две победы. Первая пришлась на крепкий «Неман» (1:0). Ключевым стало удаление защитника гостей перед самым перерывом. Во втором тайме «волки» сумели дожать «оленей»: за пару минут до конца основного времени Момо Янсане забил дальним ударом.

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Вторую победу «Ислочь» одержала над скромными «Смолевичами». Единственный гол на девятой минуте забил всё тот же Янсане. Стоит отметить, что гости упирались как могли, но отыграться так и не сумели.



«Слуцк» — один из старожил Высшей лиги. За последние шесть лет выше седьмой строчки команда не поднималась, зато она исправно выступает в элитном дивизионе и вполне соответствует статусу крепкого середняка. Старт же текущего сезона получился плюс-минус неплохим.

Первый тур, в котором бело-синие принимали мозырьскую «Славию» (3:1), получился по-настоящему валидольным. В этом матче была и россыпь «горчичников», и красная карточка, и даже пять одиннадцатиметровых. «Слуцк» смотрелся интереснее и, в целом, победил заслуженно, хотя без вопросов к судейству не обошлось.



Во втором туре клуб из одноимённого города потерпел достойное поражение от брестского «Динамо» (0:1). Команды смотрелись сопоставимо, но удача оказалась на стороне команды с большим количество качественных исполнителей. Теперь «Слуцку» предстоит поездка в Минск к «Ислочи».

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Соперники исправно встречаются с 2016 года. За это время они успели сыграть восемь матчей, и тут всё неоднозначно. Четыре раза победила «Ислочь», три победы пришлось на «Слуцк» и один раз соперники разошлись миром.

Примечательно, что в трех последних выездных играх бело-синие непременно обыгрывали «волков». А потому можно было бы рассмотреть вариант Х2 за коэффициент 2.14. Также можно подумать над голом «Слуцка» за коэффициент 1.87. В шести из восьми матчей он непременно забивал «Ислочи».

Прогноз и ставки на матч «Ислочь» — «Слуцк»

С 2016 года соперники успели встретиться восемь раз. И в последних трёх играх «Ислочь» уступала «Слуцку». Мы бы доверились статистике и поставили на то, что гости не проиграют. Коэффициент превышает двойку, риск кажется вполне оправданным.



Ставка 1: Х2 за коэффициент 2.14.



Ставка 2: «Слуцк» забьёт за коэффициент 1.87.