Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Статьи /

Стратегия ставок флэт, обзор и пример игры флэтом на спорт, советы, преимущества, что это

Стратегия ставок флэт
Александр Ничипорук
Стратегия флэт в ставках на спорт: что это такое, примеры для новичков и как по ней играть
Флэт подходит новичкам и вечным неудачникам. Эта стратегия помогает отсрочить неизбежное.
Ставки / База знаний 0

Делая ставки в букмекерской конторе по стратегии флэт, вы можете проиграть хоть 20 раз подряд и сохранить больше половины банка. Но получить прибыль также непросто. В этой статье мы разберём, что такое стратегия флэт, её типы, а также три другие схемы управления банком.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Cтратегия флэт в ставках на спорт

Стратегия флэт — стратегия игры при фиксированном размере ставок. Величина ставки остаётся неизменной на определённой заранее дистанции независимо от коэффициента события и размера банка.

«Чемпионат» рекомендует ставить не более 2% от начального банка.

Например, ваш банкролла — 20 000 рублей, а размер каждой ставки — 200 рублей. Результаты могут выглядеть так:

КоэффициентРезультатБанкролл
1.30Выигрыш20 060
1.50Проигрыш19 860
3.60Проигрыш19 660
4.20Выигрыш20 300
1.90Проигрыш20 100

При использовании системы флэта сложно получить весомую прибыль. Зато в случае проигрыша даже нескольких подряд ставок вы сохраните большую часть банка.

Типы стратегии флэт

Есть четыре основных типа стратегий ставок на спорт флэтом:

  1. Академический. Сумму ставки варьируют в диапазоне 1-3% от банкролла. Начинать ставить можно с 3% и сохранять размер в случае большого количества выигранных ставок. При игре в минус ставки меняют в сторону меньших коэффициентов и меньших сумм.
  2. Статичный флэт. Сумма ставки составляет 1% от банка на протяжении всей выбранной дистанции времени.
  3. Агрессивный. Размер ставки равен 2-3% от банкролла на всём интервале.
  4. Хаотичный. Рискованный вид флэта, при котором ставят 5-15% банка на события с коэффициентом от 1.55.

Стратегии по управлению банком на основе флэта

Рассмотрим три других стратегии банкролл-менеджмента:

Стратегия с зависимым от коэффициента процентом

Более совершенна модель флэта, которая учитывает риски зависимо от коэффициента.

Определяйте сумму ставки по формуле:

S = B / √ (K − 1), где S — сумма ставки в процентах от банка, B — выбранный исходный процент, K — коэффициент

Сведем в таблицу зависимость суммы ставки от коэффициента события при исходных 3% от банкролла

Пересчитанный процент ставки от банкаКоэффициент
9.51.10
5.51.30
4.21.50
3.61.70
3.151.90

О других стратегиях банкролл-менеджмента читайте здесь:

Банкролл-менеджмент в ставках на спорт: правила ведения банка и семь финансовых стратегий
Банкролл-менеджмент делает разницу между успешными игроками и любимыми клиентами БК. Разбираем основные стратегии с подробными примерами.

Фиксированный процент от банка

Вы всегда ставите заранее определенный процент от суммы банка. На каждую ставку сумму считайте заново.

Представим, что банкролл составляет 10 000 рублей, и вы ставите по 3% от банка. Таблица с результатами может принять следующий вид:

БанкКоэффициентСумма ставкиРезультатНовый банк
10 0001.90300Проигрыш9700
97001.80291Проигрыш9409
94091.95282Выигрыш9677
96772.00290Выигрыш9967

Догон флэтом или мягкий догон

В случае неудачи вы берёте событие с меньшим коэффициентом, но увеличиваете сумму ставки так, чтобы один заход принёс прибыль за весь цикл.

Вычисляйте размер ставки по формуле:

(S + P) / (K-1), где S — желаемая прибыль, P — сумма проигранных денег, K — коэффициент.

Подробнее о стратегии мягкого догона читайте здесь:

Мягкий догон в ставках на спорт: что это такое и как играть по этой стратегии
Мягкий догон на бумаге надёжнее классического, но опаснее для банка при серии неудач.

Например, ваш игровой банк равен 25 000 рублей, а желаемая прибыль будет составлять 500 рублей. Сведем результаты в таблицу:

Сумма ставкиКоэффициентыРезультатРазмер банкролл
4002.55Проигрыш24 600
9002.00Проигрыш23 700
20001.90Проигрыш21 700
47501.80Выигрыш25 500

В том случае, если игрок ставит на маленький коэффициент после серии неудачных ставок, есть риск потерять весь банк.

Плюсы и минусы разных типов стратегии флэт

Статичный флэт позволяет растянуть игровой процесс на продолжительную дистанцию. Играя по этой стратегии, сложно увеличить размер банка хотя бы на 20%.

Стратегия фиксированного процента от банка позволяет минимизировать потери при продолжительной серии неудач, и наоборот — повысить прибыль в случае нескольких побед.

Догон флэтом требует большой банкролл, чтобы иметь возможность отыграться при нескольких подряд поражениях.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

* Партнёрский материал
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020