Стратегия флэт в ставках на спорт: что это такое, примеры для новичков и как по ней играть

Делая ставки в букмекерской конторе по стратегии флэт, вы можете проиграть хоть 20 раз подряд и сохранить больше половины банка. Но получить прибыль также непросто. В этой статье мы разберём, что такое стратегия флэт, её типы, а также три другие схемы управления банком.
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Cтратегия флэт в ставках на спорт
Стратегия флэт — стратегия игры при фиксированном размере ставок. Величина ставки остаётся неизменной на определённой заранее дистанции независимо от коэффициента события и размера банка.
«Чемпионат» рекомендует ставить не более 2% от начального банка.
Например, ваш банкролла — 20 000 рублей, а размер каждой ставки — 200 рублей. Результаты могут выглядеть так:
|Коэффициент
|Результат
|Банкролл
|1.30
|Выигрыш
|20 060
|1.50
|Проигрыш
|19 860
|3.60
|Проигрыш
|19 660
|4.20
|Выигрыш
|20 300
|1.90
|Проигрыш
|20 100
При использовании системы флэта сложно получить весомую прибыль. Зато в случае проигрыша даже нескольких подряд ставок вы сохраните большую часть банка.
Типы стратегии флэт
Есть четыре основных типа стратегий ставок на спорт флэтом:
- Академический. Сумму ставки варьируют в диапазоне 1-3% от банкролла. Начинать ставить можно с 3% и сохранять размер в случае большого количества выигранных ставок. При игре в минус ставки меняют в сторону меньших коэффициентов и меньших сумм.
- Статичный флэт. Сумма ставки составляет 1% от банка на протяжении всей выбранной дистанции времени.
- Агрессивный. Размер ставки равен 2-3% от банкролла на всём интервале.
- Хаотичный. Рискованный вид флэта, при котором ставят 5-15% банка на события с коэффициентом от 1.55.
Стратегии по управлению банком на основе флэта
Рассмотрим три других стратегии банкролл-менеджмента:
Стратегия с зависимым от коэффициента процентом
Более совершенна модель флэта, которая учитывает риски зависимо от коэффициента.
Определяйте сумму ставки по формуле:
S = B / √ (K − 1), где S — сумма ставки в процентах от банка, B — выбранный исходный процент, K — коэффициент
Сведем в таблицу зависимость суммы ставки от коэффициента события при исходных 3% от банкролла
|Пересчитанный процент ставки от банка
|Коэффициент
|9.5
|1.10
|5.5
|1.30
|4.2
|1.50
|3.6
|1.70
|3.15
|1.90
О других стратегиях банкролл-менеджмента читайте здесь:
Фиксированный процент от банка
Вы всегда ставите заранее определенный процент от суммы банка. На каждую ставку сумму считайте заново.
Представим, что банкролл составляет 10 000 рублей, и вы ставите по 3% от банка. Таблица с результатами может принять следующий вид:
|Банк
|Коэффициент
|Сумма ставки
|Результат
|Новый банк
|10 000
|1.90
|300
|Проигрыш
|9700
|9700
|1.80
|291
|Проигрыш
|9409
|9409
|1.95
|282
|Выигрыш
|9677
|9677
|2.00
|290
|Выигрыш
|9967
Догон флэтом или мягкий догон
В случае неудачи вы берёте событие с меньшим коэффициентом, но увеличиваете сумму ставки так, чтобы один заход принёс прибыль за весь цикл.
Вычисляйте размер ставки по формуле:
(S + P) / (K-1), где S — желаемая прибыль, P — сумма проигранных денег, K — коэффициент.
Подробнее о стратегии мягкого догона читайте здесь:
Например, ваш игровой банк равен 25 000 рублей, а желаемая прибыль будет составлять 500 рублей. Сведем результаты в таблицу:
|Сумма ставки
|Коэффициенты
|Результат
|Размер банкролл
|400
|2.55
|Проигрыш
|24 600
|900
|2.00
|Проигрыш
|23 700
|2000
|1.90
|Проигрыш
|21 700
|4750
|1.80
|Выигрыш
|25 500
В том случае, если игрок ставит на маленький коэффициент после серии неудачных ставок, есть риск потерять весь банк.
Плюсы и минусы разных типов стратегии флэт
Статичный флэт позволяет растянуть игровой процесс на продолжительную дистанцию. Играя по этой стратегии, сложно увеличить размер банка хотя бы на 20%.
Стратегия фиксированного процента от банка позволяет минимизировать потери при продолжительной серии неудач, и наоборот — повысить прибыль в случае нескольких побед.
Догон флэтом требует большой банкролл, чтобы иметь возможность отыграться при нескольких подряд поражениях.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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