Стратегия флэт в ставках на спорт: что это такое, примеры для новичков и как по ней играть

Делая ставки в букмекерской конторе по стратегии флэт, вы можете проиграть хоть 20 раз подряд и сохранить больше половины банка. Но получить прибыль также непросто. В этой статье мы разберём, что такое стратегия флэт, её типы, а также три другие схемы управления банком.



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Cтратегия флэт в ставках на спорт

Стратегия флэт — стратегия игры при фиксированном размере ставок. Величина ставки остаётся неизменной на определённой заранее дистанции независимо от коэффициента события и размера банка.



«Чемпионат» рекомендует ставить не более 2% от начального банка.



Например, ваш банкролла — 20 000 рублей, а размер каждой ставки — 200 рублей. Результаты могут выглядеть так:

Коэффициент Результат Банкролл 1.30 Выигрыш 20 060 1.50 Проигрыш 19 860 3.60 Проигрыш 19 660 4.20 Выигрыш 20 300 1.90 Проигрыш 20 100

При использовании системы флэта сложно получить весомую прибыль. Зато в случае проигрыша даже нескольких подряд ставок вы сохраните большую часть банка.

Типы стратегии флэт

Есть четыре основных типа стратегий ставок на спорт флэтом:

Академический. Сумму ставки варьируют в диапазоне 1-3% от банкролла. Начинать ставить можно с 3% и сохранять размер в случае большого количества выигранных ставок. При игре в минус ставки меняют в сторону меньших коэффициентов и меньших сумм. Статичный флэт. Сумма ставки составляет 1% от банка на протяжении всей выбранной дистанции времени. Агрессивный. Размер ставки равен 2-3% от банкролла на всём интервале. Хаотичный. Рискованный вид флэта, при котором ставят 5-15% банка на события с коэффициентом от 1.55.

Стратегии по управлению банком на основе флэта

Рассмотрим три других стратегии банкролл-менеджмента:



Стратегия с зависимым от коэффициента процентом



Более совершенна модель флэта, которая учитывает риски зависимо от коэффициента.



Определяйте сумму ставки по формуле:



S = B / √ (K − 1), где S — сумма ставки в процентах от банка, B — выбранный исходный процент, K — коэффициент



Сведем в таблицу зависимость суммы ставки от коэффициента события при исходных 3% от банкролла

Пересчитанный процент ставки от банка Коэффициент 9.5 1.10 5.5 1.30 4.2 1.50 3.6 1.70 3.15 1.90

О других стратегиях банкролл-менеджмента читайте здесь:

Банкролл-менеджмент в ставках на спорт: правила ведения банка и семь финансовых стратегий Банкролл-менеджмент делает разницу между успешными игроками и любимыми клиентами БК. Разбираем основные стратегии с подробными примерами.

Фиксированный процент от банка



Вы всегда ставите заранее определенный процент от суммы банка. На каждую ставку сумму считайте заново.



Представим, что банкролл составляет 10 000 рублей, и вы ставите по 3% от банка. Таблица с результатами может принять следующий вид:

Банк Коэффициент Сумма ставки Результат Новый банк 10 000 1.90 300 Проигрыш 9700 9700 1.80 291 Проигрыш 9409 9409 1.95 282 Выигрыш 9677 9677 2.00 290 Выигрыш 9967

Догон флэтом или мягкий догон



В случае неудачи вы берёте событие с меньшим коэффициентом, но увеличиваете сумму ставки так, чтобы один заход принёс прибыль за весь цикл.



Вычисляйте размер ставки по формуле:



(S + P) / (K-1), где S — желаемая прибыль, P — сумма проигранных денег, K — коэффициент.



Подробнее о стратегии мягкого догона читайте здесь:

Мягкий догон в ставках на спорт: что это такое и как играть по этой стратегии Мягкий догон на бумаге надёжнее классического, но опаснее для банка при серии неудач.

Например, ваш игровой банк равен 25 000 рублей, а желаемая прибыль будет составлять 500 рублей. Сведем результаты в таблицу:

Сумма ставки Коэффициенты Результат Размер банкролл 400 2.55 Проигрыш 24 600 900 2.00 Проигрыш 23 700 2000 1.90 Проигрыш 21 700 4750 1.80 Выигрыш 25 500

В том случае, если игрок ставит на маленький коэффициент после серии неудачных ставок, есть риск потерять весь банк.



Плюсы и минусы разных типов стратегии флэт



Статичный флэт позволяет растянуть игровой процесс на продолжительную дистанцию. Играя по этой стратегии, сложно увеличить размер банка хотя бы на 20%.



Стратегия фиксированного процента от банка позволяет минимизировать потери при продолжительной серии неудач, и наоборот — повысить прибыль в случае нескольких побед.



Догон флэтом требует большой банкролл, чтобы иметь возможность отыграться при нескольких подряд поражениях.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!