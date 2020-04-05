Ставки и прогнозы на 5 апреля: на какие матчи ставить в футболе, баскетболе, киберспорте

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 5 апреля.

На что ставить в футболе 5 апреля

На фоне последних недель воскресенье вполне тянет на пиршество футбола. В чемпионате Беларуси тремя матчами завершится программа третьего тура: в 14:00 мск «Энергетик-БГУ» начнёт игру против «Минска», в 16:00 стартует поединок «Ислочь» — «Слуцк», а в 18:00 — «Смолевичи» — «Витебск».

«Энергетик» — «Минск». Прогноз: обидчики БАТЭ и команда Гуренко зажгут в Минске На два очных поединка «горожан» и «энергетиков» пришлось целых 13 мячей.

Тремя матчами начнётся первый тур чемпионата Таджикистана, стартовый свисток во всех случаях раздастся в 14:00 мск. «Куктош» примет «Регар-ТадАЗ», «Локомотив-Памир» сразится с «Файзикандом», а «Хатлон» — с «Истаравшаном».



Также три встречи пройдут в элитном дивизионе чемпионата Бурунди, а в Никарагуа в ночь на 6 апреля будут сыграны два поединка: «Халала» сойдётся с «Чинандегой», а «Вальтер Ферретти» — с «Реалом Эстели». В качестве бонуса — несколько товарищеских матчей и игры молодежного первенства Никарагуа.

Матчи по хоккею для ставок 5 апреля

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился на этой неделе, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея завершена, можно поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

«Локомотив-Памир» — «Файзканд». Прогноз: жаркий матч дебютантов Высшей лиги Таджикистана Берём коэффициент 2.25 в матче первого тура чемпионата Таджикистана.

Матчи по баскетболу для ставок 5 апреля

Тут всё чуточку веселее. Прежде всего, в первой половине дня состоятся две игры в элитном дивизионе чемпионата Тайваня по баскетболу: в 11:00 мск начнётся матч «Пауян Архиленд» — «Тайвань Биир», в 13:00 на паркет выйдут «Чжеуотай» и «Юлонг Динос».

Кроме того, продолжается турнир игроков НБА по NBA 2K. Вечером 5 апреля состоятся ещё четыре матча: Девин Букер сыграет с Майклом Портером, Монтрезл Харрелл — с Домантасом Сабонисом, Андре Драммонд — с Демаркусом Казинсом, а Донован Митчелл — Руи Хашимурой.

На что ещё ставить 5 апреля

Вариантов практически нет, остаётся одна-единственная дорога — киберспорт. Там, впрочем, выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.



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