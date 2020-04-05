Статистический прогноз: «Вальтер Ферретти» — «Реал Эстели», ставка на матч в Никарагуа

В матче 14-го тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 6 апреля «Вальтер Ферретти» примет «Реал Эстели». Начало игры — в 02:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.30.

Букмекерские коэффициенты на матч «Вальтер Ферретти» — «Реал Эстели»

Букмекеры считают, что матч Клаусуры чемпионата Никарагуа «Вальтер Ферретти» — «Реал Эстели» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.

Анализ и прогноз матча «Вальтер Ферретти» — «Реал Эстели» (06.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя и здесь были выявлены случаи заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью, Таджикистаном и Бурунди — последние оплоты в мировом футболе.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

В турнирной таблице между «Реал Эстели» и «Вальтер Ферретти», которые соответственно занимают второе и пятое места, затесались всего две команды. Отрыв, казалось бы, небольшой. Однако если смотреть по очкам — целых девять пунктов.

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«Реал Эстели» вовсю борется за прямой выход в полуфинал, набрав 27 баллов. У «Вальтер Ферретти» их всего 18. Команда претендует лишь на выход плей-офф и четвертьфинал, зато делает это пока весьма успешно.

Форма команд

«Реал Эстели» выдаёт отличный отрезок. За пять последних матчей было набрано 13 из 15 возможных очков. Единственная ничья пришлась на лидера чемпионата Никарагуа — «Манагуа». Более чем достойно.



«Вальтер Ферретти» же чем-то подобным похвастаться едва ли сможет. Всего три очка в пяти последних матчах. Прямо скажем: для команды, претендующей на плей-офф, результат крайне слабый.

Личные встречи

История противостояния двух соперников уходит в далекий 2005 год. С тех пор команды успели сыграть 105 матчей. 47 побед на счёту «Реала», 17 раз побеждал «Вальтер» и ещё 41 встреча завершилась ничьей.

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Стоит также рассмотреть последние восемь игр. На этом отрезке трижды побеждал «Реал Эстели», всего одна победа за «Вальтер Ферретти» и целых четыре ничьи между командами. Но тут надо бы сказать, что гости сейчас в хорошей форме, чего не скажешь про хозяев.

Ставка на тоталы и голы

Едва ли предстоящих соперников можно назвать низовыми. За 13 туров Клаусуры на двоих они успели забить и пропустить 72 мяча. Однако статистика личных встреч утверждает обратное.



В шести из последних восьми поединков команды не забивали больше гола. А в остальных двух матчах было забито ровно два. Мы бы не стали ждать нарушения традиции и проверили ТМ 2 мяча за коэффициент 2.04.

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Примечательно, что за этот промежуток «Вальтер Ферретти» сумел забить всего два мяча. А потому можно было бы также проверить ставку «гол хозяев — нет» за весомый коэффициент 2.44.

Прогноз и ставки на матч «Вальтер Ферретти» — «Реал Эстели»

В последнее время матчи между командами не выделяются массой забитых голов. В шести из предыдущих восьми поединков больше одного гола не забивалось. Примечательно, что «Вальтер Ферретти» за этот промежуток сумел оформить лишь два мяча. Мы бы не стали противиться цифрам и проверили сразу две ставки.



Ставка 1: ТМ 2 мяча за коэффициент 2.04.



Ставка 2: «Вальтер Ферретти» не забьёт за коэффициент 2.44.