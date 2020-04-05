Стратегии ставок на FIFA: как ставить на киберфутбол и виртуальный футбол

Стратегии ставок на FIFA зависят от вида игры: в киберфутболе и виртуальном футболе есть большие различия. В этой статье мы разберём разницу между киберфутболом и виртуальным футболом, а также стратегии ставок на оба варианта матчей в FIFA.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
Ставки на FIFA
FIFA — самый популярный спортивный симулятор. Игра соблюдает условия использования названий футбольных лиг, международных турниров, а также имена игроков, выступающих за эти клубы.
FIFA имеет эксклюзивные лицензионные права, привлекая в свои ряды большое число поклонников футбола. Ставки на киберфутбол стали частью беттинга.
Выбирая для ставок киберфутбол, вы должны понимать, что в реальном футболе все зависит от игроков на поле, а в киберфутболе ключевое значение имеет мастерство геймера.
О десяти стратегиях ставок на реальный футбол читайте здесь:
Разница между киберфутболом и виртуальным футболом
В киберфутболе два реальных геймера играют друг против друга, и их выступление представлено онлайн. Результат в первую очередь зависит от мастерства геймеров и лишь во вторую от силы команд.
В виртуальном футболе матч моделирует программа, которая учитывает силу команд, форму игроков и теорию вероятности.
Особенности ставок на виртуальный футбол
- Турнир состоит из 16 команд, которые определяют победителя по итогам 30 туров. Отслеживайте предыдущий матч на наличие возможных травм и удалений, так как они переносятся на следующую встречу.
- Матч длится 4 минуты 35 секунд. Ставку можно сделать не позже, чем за 10 секунд до начала матча.
- Статистику показывают в прематче и по ходу события. В ней видна характеристика команды и показатели игроков, которые выйдут на поле. При анализе учитывайте не только форму отдельных футболистов, но и выбранную игровую схему.
Стратегии ставок на виртуальный футбол
- Ставьте на тотал голов больше 0.5, если к 70-й минуте нет голов, а коэффициент выше 1.90.
- Берите ТБ 1.5, если счёт в матче после 45-50 минут 0:0, и коэффициент на исход выше 2.30.
- Играйте тотал голов больше 2.5 за коэффициент от 2.10, если по итогам 25 минут счёт не открыт.
- Проверяйте ТБ 2.5, если одна из команд входит в ТОП-5 турнира после десяти сыгранных туров.
- Ставьте тотал голов больше 5.5, если за первые 20 минут в матче было забито три мяча.
- Играйте голы в обоих таймах в матче РПЛ, если к 35-й минуте тотал голов.
- Берите ставку «обе забьют — нет» в матчах Лиги Европы и Лиги Чемпионов.
- Проверяйте гол во втором тайме в матче Лиги Чемпионов, если в стартовой 45-минутке команды ни разу не забили.
О стратегиях ставок на Dota 2 и CS:GO читайте здесь:
Особенности ставок на киберфутбол
- Победителя определяют по итогам двух таймов по пять минут каждый.
- Для ставок оценивают мастерство геймеров, а лишь затем силу команд.
- Ставки можно делать в прематче и LIVE на все популярные рынки характерные реальному футболу — основные исходы, тотал, количество желтых и т.п.
Стратегия ставок на киберфутбол
- Смотрите за лидерами рейтинга EA SPORTS FIFA 20 Global Series. Ставьте на проигрывающего фаворита по ходу матча.
- Следите за турнирной мотивацией геймеров. В матче, где встречаются два мотивированных геймера из ТОП-100 делайте ставку на ТБ 5.5.
- Ставьте на индивидуальный тотал фаворита больше 3 голов в матче против аутсайдера.
- Берите тотал больше по жёлтым карточкам за коэффициент в районе 1.60-1.90 на командном турнире.
Стратегии ставок на FIFA отличаются в зависимости от разновидности матча. Изучите особенности виртуального футбола и киберфутбола. Но помните, что анализировать киберспорт порой намного сложнее, чем стандартные виды спорта.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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