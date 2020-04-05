В ставках на FIFA многие не видят разницу между киберфутболом и виртуальным футболом. Из-за этого игроки теряют деньги.

Стратегии ставок на FIFA: как ставить на киберфутбол и виртуальный футбол

Стратегии ставок на FIFA зависят от вида игры: в киберфутболе и виртуальном футболе есть большие различия. В этой статье мы разберём разницу между киберфутболом и виртуальным футболом, а также стратегии ставок на оба варианта матчей в FIFA.



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Ставки на FIFA

FIFA — самый популярный спортивный симулятор. Игра соблюдает условия использования названий футбольных лиг, международных турниров, а также имена игроков, выступающих за эти клубы.



FIFA имеет эксклюзивные лицензионные права, привлекая в свои ряды большое число поклонников футбола. Ставки на киберфутбол стали частью беттинга.



Выбирая для ставок киберфутбол, вы должны понимать, что в реальном футболе все зависит от игроков на поле, а в киберфутболе ключевое значение имеет мастерство геймера.



О десяти стратегиях ставок на реальный футбол читайте здесь:

Стратегии ставок на футбол: 10 хороших схем на самый популярный вид спорта Ставки на футбол по стратегии от «Чемпионата». Разбираем 10 схем, включая одну беспроигрышную.

Разница между киберфутболом и виртуальным футболом

В киберфутболе два реальных геймера играют друг против друга, и их выступление представлено онлайн. Результат в первую очередь зависит от мастерства геймеров и лишь во вторую от силы команд.



В виртуальном футболе матч моделирует программа, которая учитывает силу команд, форму игроков и теорию вероятности.

Особенности ставок на виртуальный футбол

Турнир состоит из 16 команд, которые определяют победителя по итогам 30 туров. Отслеживайте предыдущий матч на наличие возможных травм и удалений, так как они переносятся на следующую встречу.

Матч длится 4 минуты 35 секунд. Ставку можно сделать не позже, чем за 10 секунд до начала матча.

Статистику показывают в прематче и по ходу события. В ней видна характеристика команды и показатели игроков, которые выйдут на поле. При анализе учитывайте не только форму отдельных футболистов, но и выбранную игровую схему.

Стратегии ставок на виртуальный футбол

Ставьте на тотал голов больше 0.5, если к 70-й минуте нет голов, а коэффициент выше 1.90.

Берите ТБ 1.5, если счёт в матче после 45-50 минут 0:0, и коэффициент на исход выше 2.30.

Играйте тотал голов больше 2.5 за коэффициент от 2.10, если по итогам 25 минут счёт не открыт.

Проверяйте ТБ 2.5, если одна из команд входит в ТОП-5 турнира после десяти сыгранных туров.

Ставьте тотал голов больше 5.5, если за первые 20 минут в матче было забито три мяча.

Играйте голы в обоих таймах в матче РПЛ, если к 35-й минуте тотал голов.

Берите ставку «обе забьют — нет» в матчах Лиги Европы и Лиги Чемпионов.

Проверяйте гол во втором тайме в матче Лиги Чемпионов, если в стартовой 45-минутке команды ни разу не забили.

О стратегиях ставок на Dota 2 и CS:GO читайте здесь:

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Особенности ставок на киберфутбол

Победителя определяют по итогам двух таймов по пять минут каждый.

Для ставок оценивают мастерство геймеров, а лишь затем силу команд.

Ставки можно делать в прематче и LIVE на все популярные рынки характерные реальному футболу — основные исходы, тотал, количество желтых и т.п.

Стратегия ставок на киберфутбол

Смотрите за лидерами рейтинга EA SPORTS FIFA 20 Global Series. Ставьте на проигрывающего фаворита по ходу матча.

Следите за турнирной мотивацией геймеров. В матче, где встречаются два мотивированных геймера из ТОП-100 делайте ставку на ТБ 5.5.

Ставьте на индивидуальный тотал фаворита больше 3 голов в матче против аутсайдера.

Берите тотал больше по жёлтым карточкам за коэффициент в районе 1.60-1.90 на командном турнире.

Стратегии ставок на FIFA отличаются в зависимости от разновидности матча. Изучите особенности виртуального футбола и киберфутбола. Но помните, что анализировать киберспорт порой намного сложнее, чем стандартные виды спорта.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!