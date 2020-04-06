Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Статьи /

Ставки на спорт сегодня, прогнозы, расписание матчей 6 апреля, календарь

Ставки на спорт сегодня, прогнозы, расписание
Алексей Серяков
Ставки и прогнозы на 6 апреля: на какие матчи ставить, расписание и календарь
Чемпионаты Беларуси, Никарагуа, Бурунди и Таджикистана взяли паузу, выбирать практически не из чего.
Ставки / Прогнозы 0

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 6 апреля.

На что ставить в футболе 6 апреля

В воскресенье выбор был непривычно широким — чемпионаты Беларуси, Таджикистана, Никарагуа и Бурунди, плюс товарищеские матчи. В понедельник ничего подобного не будет и близко, вариантов для ставок практически нет. Третий тур высшей лиги Беларуси завершён, остальные чемпионаты тоже взяли несколько дней на передышку.

Футбольных матчей среди профессионалов не будет вплоть до 8 апреля, когда состоятся две заключительные игры первого тура чемпионата Таджикистана. А до того поставить можно разве что на киберфутбол.

Матчи по хоккею для ставок 6 апреля

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился на минувшей неделе, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея завершена, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 6 апреля

Вариантов практически нет. В баскетболе и волейболе профессиональных матчей тоже не будет, а потому остаётся одна-единственная дорога — киберспорт. Там, впрочем, выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Выделим несколько основных направлений. Три игры состоятся в рамках турнира CS:GO ESL Pro League — Сезон 11. Европа. В 11:00 мск начнётся матч Royal Never Give Up — Newbee (Большой финал ESL One LA-2020 в Китае по Dota 2). Ещё четыре поединка запланированы в ESL One LA-2020 в Европе.

Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Всё равно традиционные виды спорта в ближайшие дни будут отдыхать.

Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020