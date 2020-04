Ставки и прогнозы на 6 апреля: на какие матчи ставить, расписание и календарь

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 6 апреля.

На что ставить в футболе 6 апреля

В воскресенье выбор был непривычно широким — чемпионаты Беларуси, Таджикистана, Никарагуа и Бурунди, плюс товарищеские матчи. В понедельник ничего подобного не будет и близко, вариантов для ставок практически нет. Третий тур высшей лиги Беларуси завершён, остальные чемпионаты тоже взяли несколько дней на передышку.



Футбольных матчей среди профессионалов не будет вплоть до 8 апреля, когда состоятся две заключительные игры первого тура чемпионата Таджикистана. А до того поставить можно разве что на киберфутбол.

Матчи по хоккею для ставок 6 апреля

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился на минувшей неделе, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея завершена, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 6 апреля

Вариантов практически нет. В баскетболе и волейболе профессиональных матчей тоже не будет, а потому остаётся одна-единственная дорога — киберспорт. Там, впрочем, выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Выделим несколько основных направлений. Три игры состоятся в рамках турнира CS:GO ESL Pro League — Сезон 11. Европа. В 11:00 мск начнётся матч Royal Never Give Up — Newbee (Большой финал ESL One LA-2020 в Китае по Dota 2). Ещё четыре поединка запланированы в ESL One LA-2020 в Европе.



Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Всё равно традиционные виды спорта в ближайшие дни будут отдыхать.



Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!