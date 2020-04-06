Помощникам Кавая и Пола Джорджа придётся подвинуться. Шрёдер стал реальной угрозой в НБА

Владимир Прокофьев: До приостановки сезона команды НБА провели от 63 до 67 матчей. В рассуждениях о лучшем запасном регулярного чемпионата стоит провести чёткую границу: рассматриваем тех, кто выходил со скамейки в 50 или более играх. Поэтому Спенсер Динвидди из «Бруклина» и остальные парни, переведённые по разным причинам в старт, останутся без нашего внимания.



Отдельно в качестве бонуса хочу отметить Митчелла Робинсона из «Нью-Йорк Никс». Молодой центровой, выбранный во втором раунде драфта 2018 года, однообразен в нападении, но его запредельная самоотдача заслуживает уважения.

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Робинсон вышел со скамейки в 54 матчах текущего сезон и набирал по 9,8 очка + 7 подбора + 1,9 блок-шота при скромных 23,9 минутах. Митчелл – лучший в «Никс» по «плюс/минус» среди всех, кто проводит хотя бы 21 минуту на паркете.



Центровой не делает ничего лишнего: уничтожает всё живое в своей краске, доминирует на щитах и колотит сверху. У Робинсона, протрите глаза, 75,3% с игры. Если в лиге появится несколько больших с такой же реализацией и желанием бороться за отскоки, маятник качнётся от смолл-болла в сторону больших старой формации.

Алексей Серяков: Робинсон, на секунду, к моменту остановки сезона опережал рекорд Уилта Чемберлена по проценту попаданий с игры. А установлен он был аж 37 лет назад. Тем не менее говорить о каком-то значимом прогрессе центрового не стоит, и дело тут даже не в слабой команде.



Прежде всего, он поздно пришёл в баскетбол, и это бросается в глаза при просмотре любого матча с участием «Никс». Атлетизм и габариты здесь на зависть, а вот с чтением игры и банальной подстраховкой проблем гораздо больше. И второе — постоянный перебор фолов.



Митчелл ведётся практически на каждый показ, чем стабильно пользуются опытные оппоненты с хорошим броском. Решить эту проблему тренерам по развитию «Никс» пока не удаётся. Робинсон вполне мог бы получать больше игрового времени, если бы не регулярный фол-трабл. Я бы не стал включать его даже в топ-30 претендентов на награду.



Прокофьев: Изначально явным фаворитом букмекеры называли Лу Уильямса, также в списке претендентов значились Монтрез Харрелл из всё тех же «Клипперс» и Терренс Росс из «Орландо». Потрясающий сезон проводит Деннис Шредёр из «Оклахомы», вжился в новую роль Горан Драгич из «Майами», самым опасным снайпером лиги стал Давис Бертанс из «Вашингтона».



Бертанс в качестве запасного провёл 50 матчей и выдал следующую статистику: 15,4 очка + 4,3 подбора + 1,7 передачи при космических 43,7% из-за дуги. Давис совершал по 8,6 попытки с периметра за 28,6 минуты. Форвард «Уизардс» шикарен в атаке, но защищаться Бертанс так и не научился. Впрочем, не латыш виноват в дырявой обороне «Вашингтона».



Серяков: Из альтернативных кандидатур упоминания достойны двое. Прежде всего, Деррик Роуз. Ни на какой плей-офф «Детройт» не претендует, вот только опытный разыгрывающий виноват в этом меньше всех. MVP 2011 года — чуть ли не единственная причина смотреть матчи «Пистонс».



31-летний Роуз — единственный внятный мотор чахлой атаки «поршней». Он вышел в старте всего 15 раз, в среднем проводит на паркете 26 минут. Статистика замечательная: 18 очков + 5,6 передачи + 2,4 подбора, а также солидные 49% с игры.



Строго говоря, Роуз и «Детройт» на данном этапе идеально подходят друг другу: Драммонд отправился в Огайо, перестройка набирает обороты, уровень амбиций минимален — даже попасть в топ-8 Востока не получится. Деррик получает возможность набивать статистику и дарить ностальгию любителям НБА, а заодно помогает «Пистонс» заполнить трибуны в депрессивном городе.



Прокофьев: С Гораном Драгичем всё очевидно: он постепенно уступает дорогу бойкой флоридской молодёжи, однако продолжает приносить пользу команде. Споэльстра перевёл словенца в запас, и тот не стушевался.

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Горан набирал 16,1 очка + 5,1 передачи + 3,1 подбора за 53 матча, в которых выходил на паркет со скамейки. За 28,3 минуты делал по 2,5 потери за встречу и реализовал 43,7% в поле – маловато. В числе основных пяти-семи претендентов он непременно должен быть, но не более того.



Серяков: Также отметим Джордана Кларксона, который оказался обменён по ходу сезона и вдохнул жизнь в «скамейку» «Юты». Первые недели «Джаз» откровенно провалили, а Куин Снайдер на фоне травм важных исполнителей никак не мог разобраться с ротацией: тренер тасовал сочетания, менял стартовую пятёрку, но за сильным отрезком непременно наступал провал.



Кларксон стал для «мормонов» кем-то вроде Джамала Кроуфорда: выходит со скамейки на 25-27 минут, получая высочайшую нагрузку в нападении. Он действительно ведёт игру резервистов и имеет право на бросок любой степени сложности. По одной причине — такие броски регулярно достигают цели.



Статистика у экс-игрока «Лейкерс» и «Кливленда» на уровне: 15,6 очка + 3 подбора, 48,2% с игры и 36,6% с периметра. Для играющего от броска защитника с шестью попытками из-за дуги в среднем за матч это крайне высокий процент.



Кроме того, (в отличие от Лу Уильямса и Денниса Шрёдера) Джордан — полноценный шестой игрок с ограниченным игровым временем, а не одна из основных атакующих опций коллектива, проводящая на паркете 30+ минут. А в стартовой пятёрке в предыдущий раз он выходил ещё в «Лейкерс».



Прокофьев: У звёздного дуэта запасных «Клипперс» тоже приличная статистика. У Уильямса 17,8 очка + 5,6 передачи + 3 подбора за 52 игры в роли резервиста. В этих матчах Лу бегал по 28,6 минуты, реализуя 41,4% в поле при 2,8 потерь.



Малыш «Клипперс» попадал с игры хуже того же Драгича и чаще терял мяч. Уильямс выглядит слабее образца самого себя прошлых лет и уступает даже своему партнёру.



Харрелл сыграл 61 матч в качестве запасного, набирая в среднем по 18,4 очка + 7 подборов + 1,6 передачи + 1,1 блок-шота. Великан проводит на паркете по 27,4 минуты, попадая 58,1% в поле.



Серяков: Надо сказать, что Харрелл своей замечательной статистикой во многом обязан Лу Уильямсу: тот эффективно катает «двоечки» с бигмэном и часто стягивает на себя второго защитника, а затем сбрасывает Монтрезу на пустое кольцо.



Непосредственно сам по себе Харрелл не столь хорош на чужой половине паркета, как может показаться при изучении его цифр. Форвард непременно получит большой контракт благодаря Лу, но будет ещё забавнее, если вдобавок к этому ему ещё и вручат награду Лучшему шестому.

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А статистика у Лу-Уилла действительно просела. Играет он чуть больше, а набирает чуть меньше, но дело даже не в этом. Основной регресс заключается в продвинутой статистике, которая стала заметно хуже практически по всем компонентам. Кроме того, награду лучшему запасному никогда не вручали одному исполнителю три раза подряд.



Прокофьев: Также лига давно не вручала приз Лучшему запасному тяжёлому форварду или центровому. Последний – Ламар Одом из «Лейкерс» в сезоне-2010/2011. Монтрез наконец-то смотрится предпочтительнее Уильямса, вот только в споре за награду есть очевидный фаворит.



Деннис Шрёдер проводит свой лучший сезон в карьере. Немец за 62 поединка в роли запасного набирал по 19 очков + 4 передачи + 3,6 подбора. Блестящая игра немца стала одной из главных причин неожиданно высокого места «Оклахомы».

«Тандер» всего на четыре победы отстают от «Клипперс», хотя составы по глубине и уровню таланта несопоставимы. У Шрёдера шикарная реализация для игрока, который берёт на себя много бросков и часто разбирается с оппонентами один в один.



За 30,8 минуты на паркете Деннис попадает 46,4% в поле при 38,1% с дальней дистанции. Для сравнения: у Хардена, Дончича, Уокера и Янга оба показателя хуже, а ведь вся упомянутая четвёрка играла в старте на прошедшем матче звёзд НБА.



Шрёдер — один из лидеров главной сенсации регулярного чемпионата, а сам немец по реализации бросков не уступает распиаренным звёздам лиги. Деннис — однозначно лучший запасной года.



Серяков: Думаю, на данный момент расклад выглядит примерно так: Деррик Роуз, Горан Драгич и Джордан Кларксон опережают всех остальных, но находятся за пределами топ-3. В тройку лучших входят Лу Уильямс, Монтрез Харрелл и Деннис Шрёдер, каждый из которых вполне достоин награды.



Я бы отдал награду немцу, но это вкусовщина. Мотивация такая: Харрелл — зависимый исполнитель, который великолепно исполняет свою роль, но всё же идёт как придаточное к Лу Уильямсу. Сам Лу не столь ярок, как в прошлом сезоне, что вполне логично: при Кавае и Джордже (пусть они и часто пропускают матчи) он перестал быть первой опцией команды в клатче.



Шрёдер делает всё сам и ни от кого не зависит. Успехи «Оклахомы» в первую очередь связывают с Крисом Полом, что вполне справедливо. А вот награду за лучшую роль второго плана Деннис заслужил. Прекрасная статистика, появившаяся стабильность и очень мощная бросковая линейка (47-38-84) в крепкой команде — это здорово.