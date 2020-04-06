Ставки на бой Фергюсона на UFC 249. Кто будет соперником – Макгрегор или Хабиб?

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона 18 апреля 2020 года на турнире UFC 249 отменён. Или ещё нет? Кто станет соперником американца, если Хабиб так и не прилетит? А что Нурмагомедов – закончит карьеру или будет продолжать драться? Букмекеры предсказали все возможные варианты развития событий. Разбираемся в их прогнозах.

Где состоится турнир UFC 249

Президент UFC 249 Дэна Уайт утверждает, что ивенту ничего не угрожает. Правда, он уже заявил, что событие пройдёт за закрытыми дверями. Что до места турнира, то варианты называются самые разные: индейская резервация в США, ОАЭ, загадочная африканская страна. Разговоры шли даже о Беларуси, где коронавируса не боятся, но Минспорт страны официально опроверг эту информацию.

Так что пока остаётся ждать объявления Уайта. Если, конечно, он не блефует.

Похоже, что нет. Хотя слухи об этом ходят. Так, в «Твиттере» пользователь, представившийся как журналист ESPN Ариэль Хельвани, сообщил, что президент UFC Дэна Уайт договорился с Владимиром Путиным о вылете Хабиба Нурмагомедова в США на частном самолете.



«Сенсация: Дэна Уайт и Владимир Путин достигли соглашения относительно прилёта в США чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Он сразится с Тони Фергюсоном. Это случится, ребята. Турнир UFC 249, как и планировалось, пройдёт 18 апреля», — написал журналист.

Уайт сразу же опроверг эту информацию. Он заявил, что турнир состоится, но без участия Хабиба. Однако букмекеры до сих пор оценивают вероятность того, что соперником Тони Фергюсона на UFC 249 станет Хабиб Нурмагомедов, коэффициентом 3.00. Это довольно высоко после заявлений всех заинтересованных сторон об отмене боя.

Если бой не состоится, то это будет уже пятый срыв схватки Хабиба и Фергюсона. Дважды травму получал Фергюсон, один раз из-за повреждения снимался с боя Нурмагомедов. А еще один раз россиянин попал в больницу из-за сгонки веса перед поединком.

Кто станет соперником Тони Фергюсона на UFC 249

По прогнозам букмекеров, скорее всего, американцу просто не подберут соперника и снимут с турнира UFC 249. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.85.

Помимо Хабиба, букмекерские конторы предлагают ещё несколько известных персонажей в качестве потенциальных соперников Фергюсона. За 5.00 можно сделать ставку на то, что Хабиба заменит Джастин Гэтжи. На Дастина Порье букмекеры предложили коэффициент 7.00.

Пожалуй, самый интересный вариант боя букмекеры оценили коэффициентом 10.00. Можно сделать ставку на то, что с Тони Фергюсоном на UFC 249 будет драться Конор Макгрегор.

Тони Фергюсон – Конор Макгрегор: кто фаворит боя UFC 249?

Сам Макгрегор уже успел заявить, что готов заменить Хабиба Нурмагомедова и провести бой с Тони Фергюсоном. Правда, его тренер Джон Кавана заявил, что Конор пошутил.

«Конор всегда хочет выйти на поединок. Выйдет ли он на замену? Нет, мы шутили 1 апреля. Нет шансов. Ирландия находится на очень строгом карантине. Мы с Конором даже не видим друг друга, все залы закрыты», — подчеркнул Кавана.

В возможном бое Макгрегор – Фергюсон букмекеры видят фаворитом американца. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.55. Сделать ставку на ирландца можно за 2.45.

А что с Хабибом? Он продолжит драться?

Букмекеры уверены, что отмена боя с Фергюсоном не повлияет на продолжение карьеры Хабиба Нурмагомедова. Сделать ставку на то, что россиянин объявит о завершении карьеры до 31 декабря 2020 года, можно с коэффициентом 7.80. Поставить на то, что этого не случится, можно за 1.05. Выводы делайте сами.

Куда любопытнее предложение букмекеров сделать ставки на возможную победную серию Хабиба из 30 боев. Пока на его счету 28 побед в 28 поединках.

Сделать ставку на то, что Хабиб продлит свою серию до 30 боев, можно с коэффициентом 1.55. За 2.30 предлагается поставить на то, что россиянину не удастся выиграть еще 2 боя подряд и достичь отметки в 30 побед.