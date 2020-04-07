Ставки и прогнозы: на что ставить 7 апреля

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 7 апреля.

На что ставить в футболе 7 апреля

Уже завтра нас ждут чемпионат Таджикистана и Кубок Беларуси, а пока футбольных матчей нет. Совсем нет. Остаётся ставить только на киберфутбол.

Матчи по хоккею для ставок 7 апреля

Сегодня, да и вообще в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 7 апреля

Вариантов практически нет. В баскетболе и волейболе профессиональных матчей тоже не будет. Продолжаются матчи турниров по настольному теннису: Лига Про в России и Setka Cup на Украине. Зато с каждым днём всё шире роспись на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Выделим несколько основных направлений. Четыре игры состоятся в ESL One LA-2020. Эти встречи начнутся с 12:00 мск – сыграют Team Unique и Team Spirit. В 15:00 начнётся игра

Natus Vincere — ChickenFighters, а в 18:00 — Team Liquid — The Alliance. В 21:00 игровой день закроют Team Secret и Ninjas in Pyjamas



Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Всё равно традиционные виды спорта в ближайшие дни будут отдыхать.



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