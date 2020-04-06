ЦСКА-Памир — «Худжанд». Прогноз: берём коэффициент 2.36 в матче чемпионата Таджикистана

В матче первого тура чемпионата Таджикистана ЦСКА-Памир примет «Худжанд» 8 апреля. Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу ЦСКА-Памир в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.36. Успех «Худжанда» оценён букмекерами коэффициентом 2.88.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Таджикистана ЦСКА-Памир — «Худжанд»
Букмекеры сомневаются, что матч чемпионата Таджикистана 8 апреля ЦСКА-Памир — «Худжанд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.19, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.16.
Анализ и прогноз матча ЦСКА-Памир — «Худжанд» (08.04.2020)
На территории Таджикистана на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, а потому футбол в стране запланирован в полном объёме. Ограничение только одно — в качестве меры предосторожности с самого начала играть всё же решено без зрителей.
В остальном чемпионаты Беларуси, Никарагуа и Бурунди получили долгожданное подкрепление из Средней Азии. Чемпионат Таджикистана стартовал тремя матчами 5 апреля, а в среду программа первого тура завершится двумя поединками. Нужно отметить факт расширения турнира: теперь в Высшей лиге Таджикистана выступает не восемь, а десять команд.
Две игры первого тура состоятся 8 апреля по уважительной причине: «Истиклол» и «Худжанд» 4 апреля сошлись в битве за Суперкубок Таджикистана. Чтобы команды имели время на восстановление, их стартовые матчи в национальном первенстве было решено перенести на среду.
«Худжанд» не смог справиться с гегемоном местного футбола, уступив «Истиклолу» (1:2). Хотя выглядел более чем достойно: открыл счёт в дебюте, не пропускал вплоть до 78-й минуты, но всё же не дотерпел. Клуб из Душанбе забил два мяча за две минуты (голевую передачу отдал экс-футболист «Динамо» и «Крыльев Советов» Виктор Свежов) и взял трофей.
Удивительно, что букмекеры считают крепкий «Худжанд» аутсайдером. ЦСКА-Памир — середняк чемпионата Таджикистана с большим количеством возрастных футболистов, который по итогам минувшего сезона не сумел попасть в тройку. От бронзовых медалей команду отделило всего одно очко.
Говорить о каком-то преимуществе в свежести тоже не стоит: сезон только начался, сыгран один матч и усталость вряд ли успела накопиться. Да и трое суток на восстановление — это вполне неплохо. Преимущество своего поля тоже не следует переоценивать: «Худжанд» давно находится в Душанбе, а играть придётся при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.
Статистика очных встреч тоже намекает на то, что соперники как минимум равны: ЦСКА-Памир победил всего дважды в 11 предыдущих поединках. «Орлы» сменили тренера: место ушедшего в «Истиклол» Виталия Левченко занял серб Никола Лазаревич, который к 42 годам имеет обширный опыт работы в Таджикистане. Команда не стала хуже.
Словом, логичнее играть от гостей. Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за достойный коэффициент 2.11, а также комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 2.36. Три из четырёх последних очных встреч оказались низовыми, так что предпосылок к результативному футболу немного.
Прогноз и ставки на матч ЦСКА-Памир — «Худжанд»
Соперники близки по уровню, состав у гостей чуть сильнее. 4 апреля они достойно сопротивлялись местному гегемону «Истиклолу» в матче за Суперкубок Таджикистана (1:2). Сезон только стартовал, говорить о какой-то усталости не стоит. Возьмём Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 2.36. В 11 предыдущих очных встречах ЦСКА-Памир победил всего дважды.
Ставка: «Худжанд» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.36.
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