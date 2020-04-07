«Славия» — БАТЭ. Прогноз: Нехайчик, Драгун и Стасевич отомстят «славянам» в Кубке Беларуси

В первом матче полуфинала Кубка Беларуси 8 апреля «Славия-Мозырь» примет БАТЭ. Начало встречи — в 17:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу БАТЭ в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех «Славии» оценён букмекерами коэффициентом 3.52.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Беларуси «Славия-Мозырь» — БАТЭ

Букмекеры сомневаются, что матч Кубка Беларуси 8 апреля «Славия-Мозырь» — БАТЭ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.95, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.72.

Анализ и прогноз матча «Славия-Мозырь» — БАТЭ (08.04.2020)

Так слабо БАТЭ в чемпионате Беларуси ещё не стартовал. Нуль очков в двух турах при пяти пропущенных мячах и полнейшей неразберихе в обороне вынудили главного тренера Кирилла Альшевского пойти на довольно радикальный шаг — в домашнем поединке со скромным «Рухом» он выставил три центральных защитника.

Игра борисовчан вновь выглядела бледно и даже слабо. Она напоминала скорее мучения, чем поединок гранда белорусского футбола на своём поле с командой из нижней части турнирной таблицы. И всё же результата удалось добиться: гол Станислава Драгуна на седьмой минуте остался единственным (1:0).

Говорить о каком-то полноценном выздоровлении преждевременно. У брестчан имелось достаточно моментов зацепиться за очки, да и в целом они смотрелись не хуже именитого противника. Во втором тайме эпизодами и вовсе вжимали его в штрафную. В одном случае хозяев спасла штанга, в другом Чичкан потащил сложный удар Седько.

Помощникам Кавая и Пола Джорджа придётся подвинуться. Шрёдер стал реальной угрозой в НБА Лу Уильямс и Монтрез Харрелл в полном порядке, но награду «Лучшему запасному» может забрать темнокожий немец.

Также стоит отметить непривычное положение Игоря Стасевича: в игре второго тура со «Славией» (1:2) его заменили в середине второго тайма, а с «Рухом» полузащитник появился на поле только на 63-й минуте. Выглядел здорово, раздал несколько отличных передач, собрал пару-тройку фолов и много обострял.

Впереди вторая встреча со «Славией» за 11 дней. Предыдущая обернулась гостевым поражением, причём результат оказался вполне по делу. Клуб из Мозыря быстро пропустил, однако не стушевался и воспользовался слабыми действиями БАТЭ в обороне. Забил два мяча, чего хватило для победы. Да ещё пару раз натурально простил соперника.

Ситуация у гостей любопытная. «Славяне» вроде бы заметно уступают по уровню состава, но на старте сезона показали себя выше всяких похвал. Вслед за победой над БАТЭ досталось и действующему чемпиону — «Динамо-Брест» уступило на своём поле со счётом 1:2. Претендент на звание грозы авторитетов в Беларуси уже есть.

Полуфиналы чемпионата Беларуси играются из двух матчей. То есть БАТЭ весьма пригодился бы гол на чужом поле, а потому отсиживаться у своих ворот смысла нет. В то же время схема с тремя центральными защитниками помогла прервать неудачную серию и даже позволила сыграть на ноль, пусть и не без доли везения.

Атака у «Славии» в полном порядке, так что Альшевский, на наш взгляд, предпочтёт сплясать от печки и не станет раньше времени оголять тылы. Слишком уж много проблем у борисовчан в обороне. Ждём аккуратного дебюта, любопытно смотрится ставка «гол в первые 29 минут — нет» за мощный коэффициент 2.25.

С точки зрения ставок на исход линия кажется ровной. Шансы гостей чуть выше, однако недооценивать «Славию» после двух побед подряд над сильнейшими клубами страны просто нереально. Именно потому склоняемся к удачному для БАТЭ результату: недавнее поражение в Мозыре станет для них серьёзным раздражителем. П2 за 2.12 смотрится нормально.

Прогноз и ставки на матч «Славия-Мозырь» — БАТЭ

28 марта БАТЭ уже приезжал в Мозырь, ничего хорошего из этого не вышло. Борисовчане проиграли со счётом 1:2, тот результат они наверняка будут держать в голове. «Славия» великолепно начала сезон, однако состав гостей заметно сильнее. Проверим лобовую победу мотивированных гостей за 2.12.

Ставка №1: гол в первые 29 минут — нет за 2.25.

Ставка №2: победа БАТЭ за 2.12.

Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!