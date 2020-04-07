«Душанбе-83» — «Истиклол». Прогноз: гегемон чемпионата Таджикистана вынесет новичка

8 апреля «Душанбе-83» в матче первого тура чемпионата Таджикистана примет «Истиклол». Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты считают явным фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 8.20.

Букмекерские коэффициенты на матч «Душанбе-83» — «Истиклол»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Таджикистана получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.58. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03.

Анализ и прогноз матча «Душанбе-83» — «Истиклол» (08.04.2020)

На территории Таджикистана на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, а потому футбол в стране запланирован в полном объёме. Ограничение только одно — в качестве меры предосторожности с самого начала играть всё же решено без зрителей.



В остальном чемпионаты Беларуси, Никарагуа и Бурунди получили долгожданное подкрепление из Средней Азии. Чемпионат Таджикистана стартовал тремя матчами 5 апреля, а в среду программа первого тура завершится двумя поединками. Нужно отметить факт расширения турнира: теперь в Высшей лиге Таджикистана выступает не восемь, а десять команд.

ЦСКА-Памир — «Худжанд». Прогноз: берём коэффициент 2.36 в матче чемпионата Таджикистана Накануне «Худжанд» не дотерпел 15 минут в матче за Суперкубок Таджикистана.

Две игры первого тура состоятся 8 апреля по уважительной причине: «Истиклол» и «Худжанд» 4 апреля сошлись в битве за Суперкубок Таджикистана. Чтобы команды имели время на восстановление, их стартовые матчи в национальном первенстве было решено перенести на среду.



«Истиклол» на днях, собственно, девятый раз поднял над головой Суперкубок Таджикистана. Гегемон местного футбола в финале обыграл серебряного призёра прошлого года «Худжанд» (2:1), пусть и с трудом. Волевую победу коллективу из Душанбе принёс нападающий Манучехр Джалилов, забив на 80-й минуте встречи.



Теперь «львам» предстоит сыграть на выезде первый тур в чемпионате Таджикистана против одного из дебютантов. «Душанбе-83» занял третье место в первой лиге, чего хватило для повышения в классе благодаря расширению элитного дивизиона. Однако букмекеры справедливо считают гостей фаворитом, оценивая их победу коэффициентом 1.29.

Помощникам Кавая и Пола Джорджа придётся подвинуться. Шрёдер стал реальной угрозой в НБА Лу Уильямс и Монтрез Харрелл в полном порядке, но награду «Лучшему запасному» может забрать темнокожий немец.

Достаточно просто сказать, что «Истиклол» становился чемпионом страны шесть сезонов кряду. А в прошлом розыгрыше команда финишировала с отрывом от второго места в целых 15 очков. Тогда в турнире участвовало восемь клубов, которые играли три круга.

За 21 тур действующий чемпион проиграл лишь дважды при трёх ничьих. То есть это просто команды принципиально разного уровня, что-то вроде матча «ПСЖ» — «Ним» в чемпионате Франции. Сенсация, конечно, возможно, но всё же крайне маловероятна.



При выборе ставки стоит также учесть, что «львы» в прошлом сезоне чемпионата страны забили 60 мячей (то есть почти по три штуки за игру). А потому есть смысл рассмотреть П2 с форой (-1.5) за коэффициент 1.87.

Прогноз и ставки на матч «Душанбе-83» — «Истиклол»

На днях действующий чемпион Таджикистана в девятый раз поднял Суперкубок над головой и наверняка пребывает в отличном расположении духа. Теперь «Истиклолу» предстоит в первом туре встретиться с дебютантом Высшей лиги «Душанбе-83».



В преимуществе «львов» не возникает никаких сомнений: достаточно сказать, что команда становилась чемпионом шесть сезонов кряду. А в предыдущем розыгрыше клуб за 21 игру наколотил 60 голов. Мы бы проверили П2 с форой (-1.5) за коэффициент 1.87.



Ставка: «Истиклол» победит с форой (-1.5) за коэффициент 1.87.