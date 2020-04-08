Ставки и прогнозы: на что ставить 8 апреля

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 8 апреля.

На что ставить в футболе 8 апреля

Богатый по нынешним временам день! Целых 4 профессиональных поединка. Два завершающих матча 1-го тура пройдут в чемпионате Таджикистана. Начиная с 14:00 «Душанбе-83» сыграет с «Истиклолом», а «ЦСКА Памир Душанбе» — с «Худжандом».

В Беларуси нас ждут два первых полуфинальных матча Кубка страны. В 17:30 начнётся матч, в котором БАТЭ постарается взять реванш за поражение в чемпионате у мозырьской «Славии», а начиная с 19:30 в Бресте «Динамо» сыграет с солигорским «Шахтёром».

Не будем забывать и о чемпионате Никарагуа – матчи очередного тура пройдут в ночь с 8 на 9 апреля мск. Кроме того, куча матчей различных турниров пройдёт в киберфутболе. Если хотите сделать ставку – это точно получится.

Матчи по хоккею для ставок 8 апреля

Сегодня, да и вообще в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 8 апреля

Вариантов практически нет. В баскетболе и волейболе профессиональных матчей нет. Продолжаются матчи турниров по настольному теннису: Лига Про в России и Setka Cup на Украине. Зато с каждым днём всё шире роспись на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Выделим несколько основных направлений. Четыре игры состоятся в ESL One LA-2020. Эти встречи начнутся с 12:00 мск – сыграют HellRaisers и B8. В 15:00 начнётся игра Virtus.pro — CyberLegacy, а в 18:00 — Nigma Esports – Gambit Esports. В 21:00 игровой день закроют OG и Vikin.gg.



Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Всё равно традиционные виды спорта в ближайшие дни будут отдыхать.



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