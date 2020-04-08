Статистический прогноз: «Манагуа» — «Депортиво О», ставка на матч чемпионата Никарагуа

В матче 15-го тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 9 апреля «Манагуа» примет «Депортиво Окоталь». Начало игры — в 01:30 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 9.80.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Никарагуа «Манагуа» — «Депортиво Окоталь»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Никарагуа 9 апреля «Манагуа» — «Депортиво Окоталь» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.69, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.17. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.80.

Анализ и прогноз матча «Манагуа» — «Депортиво Окоталь» (09.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя во второй половине марта здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью, Бурунди и Таджикистаном — последние оплоты в мировом футболе.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

В Клаусуре сыграно уже 14 туров. Соперники находятся в разных половинах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи. «Манагуа» — единоличный лидер чемпионата Никарагуа. 30 очков, первое место, отрыв в три пункта от ближайших преследователей и прекрасные шансы напрямую попасть в полуфинал.

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А вот «Депортиво Окоталь» делит последнюю строчку с «Депортиво Лас-Сабанас». Всего 10 баллов в 14 поединках, отставание от идущей на шестой позиции «Чинандеги» составляет восемь очков. До окончания регулярного чемпионата осталось четыре тура, то есть шансы попасть в топ-6 минимальны.

Форма команд

Здесь всё тоже сильно отличается. «Манагуа» не проигрывал с шестого тура, а не так давно выдал мощную серию из четырёх побед. Она прервалась в апреле, команда дважды кряду сыграла вничью — с прямым конкурентом «Реал Эстели» (1:1), а также на выезде с бьющимся за зону плей-офф «Реалом Мадрис» (0:0).

Помощникам Кавая и Пола Джорджа придётся подвинуться. Шрёдер стал реальной угрозой в НБА Лу Уильямс и Монтрез Харрелл в полном порядке, но награду «Лучшему запасному» может забрать темнокожий немец.

«Депортиво Окоталь» в пяти последних турах набрал всего одно очко, да и то во встрече с «Депортиво Лас-Сабанас» на своём поле (1:1). Причём гости вели в счёте более 40 минут, уйти от поражения удалось только в концовке. Вроде бы всё указывает на уверенную победу хозяев, но есть подвох.

Личные встречи

Дело в том, что предыдущее поражение они потерпели как раз от «Депортиво Окоталь». 2 марта «Манагуа» пропустил аж три мяча, ответить на которые сумел лишь одним. Правда, теперь играть придётся в родных стенах, а там статистика уже совсем другая. Четыре последних игры завершились в пользу хозяев.

Больше того — в трёх случаях разница в счёте составляла как минимум два мяча. Потому рассмотреть П1 с форой (-1.5) за достойный коэффициент 1.90 имеет смысл.

Ставки на тоталы и форы

«Манагуа» пропускает больше всех из лидирующей тройки чемпионата Никарагуа — 13 мячей в 14 матчах. А «Депортиво» забивал в трёх из четырёх предыдущих туров. П1 + обе забьют идёт в букмекерских конторах за мощные 3.30, вариант попроще — П1 + тотал больше 2.5 мяча за 1.98. В четырёх из пяти последних очных встреч отличиться сумели оба коллектива.

Прогноз и ставки на матч «Манагуа» — «Депортиво Окоталь»

«Депортиво Окоталь» в пяти последних турах набрал всего одно очко, да и то во встрече с аутсайдером на своём поле. «Манагуа» не проигрывал с шестого тура и лидирует в турнирной таблице. Хозяева гораздо сильнее, да ещё и будут иметь дополнительную мотивацию: предыдущее поражение они потерпели как раз в Окотале.

Ставка: «Манагуа» победит + тотал больше 2.5 мяча за 1.98.

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