Статистический прогноз: «Дирьянхен» — «Чинандега», ставка на матч чемпионат Никарагуа

В матче 15-го тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 9 апреля «Дирьянхен» примет «Чинандегу». Начало игры — в 03:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.60.

Букмекерские коэффициенты на матч «Дирьянхен» — «Чинандега»

Букмекеры считают, что матч Клаусуры чемпионата Никарагуа «Дирьянхен» — «Чинандега» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77.

Анализ и прогноз матча «Дирьянхен» — «Чинандега» (09.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя и здесь были выявлены случаи заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью, Таджикистаном и Бурунди — последние оплоты в мировом футболе.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

«Дирьянхен» догнал-таки лидеров Клаусуры чемпионата Никарагуа и продолжает на равных борьбу за прямой выход в полуфинал. Отставание от возглавляющего таблицу «Манагуа» составляет лишь три очка. А у «Реал Эстели», идущего вторым, преимущество только по дополнительным показателям.

Статистический прогноз: «Реал Эстели» — «Хувентус», ставка на матч с коэффициентом 3.10 Как правило, в матчах друг с другом соперники оформляют в среднем три гола.

«Чинандега», благодаря последним удачным выступлениям, замыкает зону плей-офф с 18 очками. Но расслабляться пока рано. У седьмого «Хувентуса» и восьмого «Реал Мадриса» 16 и 14 баллов соответственно, а потому пара неудач подряд рискуют изменить расклад.

Форма команд

«Дирьянхен» в последнее время хромает. В пяти предыдущих турах команда набрала семь из 15 возможных очков. При этом была совершенно необязательная ничья с аутсайдером «Лас Сабанас» (1:1) и печальное поражение от нестабильного «Хувентуса» (0:3).



«Чинандега» набрала очков столько же. Однако для команды, решающей немного иные задачи, такой результат вполне неплох. Благодаря двум последним победам над «Халапой» (1:0) и «Хувентусом» (4:0) клуб сохранил шансы финишировать в топ-6 попасть в четвертьфинал.

Личные встречи

С 2009 года соперники успели встретиться 35 раз. На счету «Дирьянхена» 20 побед, на счету «Чинандеги» — всего семь. И ещё восемь матчей завершались ничьей.

Статистический прогноз: «Депортиво» — «Халапа», ставка на матч чемпионата Никарагуа Худший клуб чемпионата Никарагуа примет команду из зоны плей-офф.

Можно было бы позволить себе шалость и замахнуться на солидный коэффициент 2.99. Букмекеры дают его за классический Х2. А поможет нам в этом тот факт, что в двух из трёх последних домашних матчах против «Чинандеги» «Дирьянхен» проиграл.

Ставка на тоталы и голы

Последние три игры команд друг с другом получились низовыми. Да и в Клаусуре и те, и другие не отличаются высокой результативностью (31 гол в 14 турах на двоих). При таких раскладах есть смысл рассмотреть ТМ 2.5 мяча за коэффициент 2.08.



Примечательно также, что в последних четырёх очных встречах забивал кто-то один. А потому проверить ставку «обе забьют — нет» за играбельный коэффициент 1.76 вполне можно.

Прогноз и ставки на матч «Дирьянхен» — «Чинандега»

Команды преследуют разные цели, но едва ли кто-то обделен мотивацией. Последние три очные игры получились низовыми, при этом забивал либо «Дирьянхен», либо «Чинандега». А потому мы бы не стали ждать от команд особой результативности и в предстоящем поединке.



Ставка 1: ТМ 2.5 мяча за коэффициент 2.08.



Ставка 2: «обе забьют — нет» за коэффициент 1.76.



Ставка 3: Х2 за коэффициент 2.99.