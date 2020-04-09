Ставки и прогнозы: на что ставить 9 апреля

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 9 апреля.

На что ставить в футболе 9 апреля

Профессиональных матчей практически нет. Всё, что можно предложить, – один матч в чемпионате Беларуси среди дублирующих составов. В 15:00 начнут свой поединок резервисты «Немана» и «Белшины». Если же этот матч вас не устраивает, а на футбол поставить хочется, обратите внимание на киберфутбол. В линии букмекеров его сейчас великое множество.

Матчи по хоккею для ставок 9 апреля

Сегодня, да и вообще в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 9 апреля

Два матча запланированы в баскетбольной Суперлиге Тайваня. В 12:00 начнут играть «Пауян Архиленд» и «Тайвань Банк», а в 14:00 – «Тайвань Биир» и «Чжеоутай». Продолжаются матчи турниров по настольному теннису: Лига Про в России и Setka Cup на Украине. Зато с каждым днём всё шире роспись на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Выделим несколько основных направлений. Три игры состоятся в европейской ESL Pro League. Эти встречи начнутся в 19:25. Faze Clan сыграют с OG, Natus Vincere – с Fnatic, а Astralis – с Mousesports.



Кроме того, можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. А традиционные виды спорта в ближайшие дни будут отдыхать.

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