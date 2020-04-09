«Неман» — «Белшина». Прогноз: берём коэффициент 2.54 в матче чемпионата Беларуси 10 апреля

10 апреля в матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Неман» примет «Белшину». Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Немана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех «Белшины» оценён букмекерами коэффициентом 3.96.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Неман» — «Белшина»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси 10 апреля «Неман» — «Белшина» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.68, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.59. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.42.

Анализ и прогноз матча «Неман» — «Белшина» (10.04.2020)

После трёх туров в чемпионате Беларуси остался всего один клуб, не имеющий в своём активе ни единого очка. Это, собственно, «Белшина», только-только вернувшаяся в элитный дивизион. Три поражения из трёх возможных, хотя уровень соперников был далеко не самым высоким и шансы зацепиться имелись.



Непосредственно с обороной дела обстоят не так плохо, как может показаться. А вот в атаке всё совсем печально: всего один гол за 270 минут. Команда старается не прижиматься к своим воротам, на определённых отрезках неплохо контролирует мяч и имеет подходы, но с последним пасом и завершением проблемы катастрофические.



При доле везения красно-чёрные могли бы выцарапать ничью в гостях у «Торпедо»-БелАЗ (0:1), однако несколько полумоментов ни к чему не привели. Домашний поединок с «Городеей» (0:1) и вовсе получился равным, ничью «шина» определённо заслужила. Она владела инициативой до перерыва, пропустила в середине второго тайма со штрафного, а в оставшееся время угодила в штангу и упустила пару крепких моментов.



С одной стороны, одно-два очка на старте чемпионата новичок Высшей лиги определённо заслужил. С другой — без хорошей реализации в Гродно делать нечего, поскольку «Неман» пляшет от печки и редко позволяет скромным командам создавать хорошие возможности для взятия ворот.

Помощникам Кавая и Пола Джорджа придётся подвинуться. Шрёдер стал реальной угрозой в НБА Лу Уильямс и Монтрез Харрелл в полном порядке, но награду «Лучшему запасному» может забрать темнокожий немец.

Жёлто-зелёные начали сезон вполне достойно. Целый тайм играли в меньшинстве против «Ислочи» и не дотерпели до ничьей считанное количество минут (0:1), затем хлопнули на своём поле «Витебск» со счётом 2:0 при довольно равной игре, а на десерт выстояли в Солигорске (0:0). «Шахтёр» имел внушительное преимущество, но забить так и не сумел: то защитник вынесет мяч из пустых ворот, то Сачивко со штрафного сотрясёт штангу.



Вырисовывается закрытый футбол с небольшим количеством остроты, при котором основным источником моментов рискуют оказаться стандартные положения и дальние удары. Между прочим, в трёх предыдущих очных встречах в рамках чемпионата Беларуси соперники на двоих забили лишь три мяча.



Чего-то подобного ждём и на этот раз. Шансы «Витебска», конечно, выглядят немного предпочтительнее. Состав покрепче, нападающие повыше классом, плюс свой стадион. Лобовая победа хозяев за коэффициент выше двойки смотрится вполне симпатично, также возьмём ставку «ровно один гол во втором тайме» за 2.54.

Прогноз и ставки на матч «Неман» — «Белшина»

«Неман» здорово начал сезон: четыре очка в трёх турах, включая ничью в Солигорске. В случае с единственным поражением весь второй тайм пришлось играть в меньшинстве. А вот «Белшина» до сих пор не набрала ни одного очка, забив за 270 минут всего однажды. Скорее всего, встреча получится низовой, но преимущество в индивидуальном мастерстве и родное поле поможет гродненцам взять три очка.



Ставка №1: победа «Немана» за 2.10.



Ставка №2: во втором тайме будет забит ровно один гол за 2.54.



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