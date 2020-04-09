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«Слуцк» — «Витебск», 11 апреля, прогноз на матч Высшей лиги Беларуси

«Слуцк» — «Витебск». Прогноз
Алексей Анисимов
«Слуцк» — «Витебск». Прогноз: Гафар и Сердюк помогут бело-синим закрепиться в топ-3
Три из четырёх побед над «северянами» сине-белые одержали дома.
Ставки / Прогнозы 0

11 апреля в матче четвёртого тура чемпионата Беларуси «Слуцк» примет «Витебск». Начало игры — в 14:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.58.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Витебск»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Витебск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.59. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55.

Анализ и прогноз матча «Слуцк» — «Витебск»

Беларусь - Высшая лига. 4-й тур
11 апреля 2020, суббота. 14:00 МСК
Слуцк
Слуцк
Не начался
Витебск
Витебск

Обе команды сыграли по три тура в Высшей лиге Беларуси и сделали это весьма успешно. У «Слуцка» и «Витебска» на данный момент по шесть очков. Хотя разница в календаре и уровне оппозиции всё-таки заметна.

«Слуцк» в дебютном туре в сумасшедшем матче победил крепкую «Славию-Мозырь» (3:1). Затем последовало досадное поражение от брестского «Динамо» (0:1). По игре справедливее казался ничейный результат, однако фортуна оказалась на стороне действующего чемпиона страны.

А в предыдущем поединке сине-белые ездили в Минск к неуступчивой «Ислочи» и привезли оттуда три очка (3:2). Гости первыми открыли счёт, а к середине второго тайма он стал 2:2. Одержать волевую победу «Слуцку» помог Абдул Гафар, который реализовал пенальти. Судья находился рядом с эпизодом и чётко определил нарушение правил.

«Витебск» начал сезон с домашней победы над «Городеей» (1:0) благодаря автоголу гостей. Далее был тяжёлый выезд в Гродно к «Неману» (0:2). А в последнем туре «северяне» обыграли скромные «Смолевичи» (1:0). Единственный гол забил Евгений Клопоцкий прямым ударом со штрафного.

«Неман» — «Белшина». Прогноз: берём коэффициент 2.54 в матче чемпионата Беларуси 10 апреля
«Белшина» — единственный клуб, оставшийся без очков в трёх стартовых турах.

Теперь «Витебску» предстоит выезд в Слуцк к местному клубу. И тут статистика очных встреч неоднозначна. С 2015 года команды сыграли 11 матчей: пять побед пришлось на долю «северян», четыре раза побеждали сине-белые. Ещё два раза команды делили очки.

Примечательно, что три из этих четырёх побед «Слуцк» одерживал дома. Последняя из них, к слову, завершилась со счётом 3:0. Сейчас команда весьма неплохо смотрится, чего не скажешь о предстоящем сопернике. «Витебск» на выезде играет гораздо хуже, чем дома, хотя и на своём поле в нынешнем сезоне созидание даётся с трудом. Всего два гола (один из них со штрафного, другой — автогол соперника) против не самых сильных команд. При таких обстоятельствах мы бы рискнули и проверили лобовую победу «Слуцка» за коэффициент 2.34.

Прогноз на матч «Слуцк» — «Витебск»

Команды одинаково начали сезон: по шесть очков после трёх туров. Однако «Слуцк» выглядит предпочтительнее. Команда достойно смотрелась даже на фоне действующего чемпиона Беларуси брестского «Динамо». «Витебску» же с трудом дается игра. В трёх матчах клуб оформил лишь два мяча: со штрафного плюс автогол соперника. Мы бы проверили П1 с коэффициентом 2.34. Статистика на нашей стороне: три из четырёх побед над «северянами» сине-белые одержали дома.

Ставка: «Слуцк» победит за коэффициент 2.34.

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