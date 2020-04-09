«Истаравшан» — «Куктош». Прогноз: берём коэффициент 2.84 в матче чемпионата Таджикистана

11 апреля в матче второго тура чемпионата Таджикистана «Истаравшан» примет «Куктош». Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Истаравшана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89. Успех «Куктоша» оценён букмекерами коэффициентом 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Таджикистана «Истаравшан» — «Куктош»

Букмекеры сомневаются, что матч чемпионата Таджикистана 11 апреля «Истаравшан» — «Куктош» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.89, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.91. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.52.

Анализ и прогноз матча «Истаравшан» — «Куктош» (11.04.2020)

На территории Таджикистана на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, а потому футбол в стране запланирован в полном объёме. Ограничение только одно — в качестве меры предосторожности с самого начала играть всё же решено без зрителей.



В остальном чемпионаты Беларуси, Никарагуа и Бурунди получили долгожданное подкрепление из Средней Азии. Матч за Суперкубок Таджикистана провели 4 апреля, а 5 и 8 числа состоялись пять игр первого тура. Нужно отметить факт расширения турнира: теперь в Высшей лиге Таджикистана выступает не восемь, а десять команд.



Обе команды начали сезон не лучшим образом. «Истаравшан» на выезде проиграл скромному «Хатлону», который в прошлом сезоне занял предпоследнее место в чемпионате Таджикистана (1:2). Само поражение получилось крайне обидным, «тигры» не дотерпели до ничейного результата совсем немного.



Они открыли счёт в дебюте и ушли на перерыв лидером, но в начале второго тайма позволили сопернику провести ответный мяч. Дело так и катилось к ничьей, пока на 94-й минуте Эхсон Бобоев не принёс хозяевам победу. Времени отыграться у гостей элементарно не осталось.

Помощникам Кавая и Пола Джорджа придётся подвинуться. Шрёдер стал реальной угрозой в НБА Лу Уильямс и Монтрез Харрелл в полном порядке, но награду «Лучшему запасному» может забрать темнокожий немец.

«Куктош» в свою очередь сыграл вничью на своём поле с крепким «Регаром-ТадАЗ» (0:0). Этот поединок оказался единственным низовым во всём первом туре чемпионата Таджикистана, в остальных случаях забивалось как минимум по три-четыре мяча.



Тут ситуация не столь очевидная, назвать итог полноценной неудачей нельзя. Всё же клуб из Турсунзаде — один из самых неприятных соперников, в семи предыдущих встречах не уступивший «Куктошу» ни разу. В то же время на своём поле подопечные Рахматулло Фузайлова определённо могли рассчитывать на большее.



История противостояния тут не самая богатая. Сыграно всего три матча, каждый из исходов случился по одному разу. Нужно отметить, что хозяин поля во всех случаях набирал очки: две победы и одна ничья. Именно этим и вызван перекос линии в пользу «Истаравшана», всё же по уровню состава и сыгранности гости имеют преимущество.



В двух предыдущих очных встречах забивалось как минимум три мяча. Нам нравится вариант ИТБ 1 мяча «Куктоша» за крепкий коэффициент 1.98. Логика простая: оборона у «Истаравшана» откровенно слабая, а гости в первом туре ничего не забили, хотя моменты имели. Свой гол они наверняка найдут. Ставка посмелее — Х2 + обе забьют за мощные 2.84.

Прогноз и ставки на матч «Истаравшан» — «Куктош»

«Истаравшан» в первом туре проиграл «Хатлону», занявшему предпоследнее место в минувшем сезоне. Букмекеры считают хозяев фаворитом, но кроме преимущества своего поля у них ничего нет. И то нужно учитывать, что матч пройдёт без зрителей из-за коронавируса. На наш взгляд, гости имеют хороший шанс зацепиться.



Ставка: «Куктош» не проиграет + обе забьют за 2.84.



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