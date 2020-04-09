Где будет играть Криштиану Роналду? Ставки и прогнозы букмекеров

Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус». Ещё в начале сезона это выглядело нереальным, но сейчас – вполне возможным. СМИ трубят о том, что португалец вот-вот перейдёт в другой клуб. Букмекеры принимают ставки на трансфер форварда. Разбираемся во всех слухах и вариантах.

Почему Криштиану Роналду может уйти из «Ювентуса»

Действительно, почему? Португалец относительно недавно переехал в Италию, он – лидер команды. Но есть несколько причин, которые ставят под сомнение будущее Роналду в Италии.

Коронавирус. В Италии эпицентр европейской вспышки эпидемии. Разумеется, весь спорт на паузе. Нет футбола – нет доходов в бюджет, спонсоры тоже несут убытки. А зарплату платить надо. Конечно, клуб достиг соглашения с игроками о снижении зарплат на время простоя, но ситуация по-прежнему тяжелая. Продать лидера за большие деньги значит пережить кризис практически безболезненно.

Отношения с тренером. Ещё в ноябре СМИ писали о конфликте Криштиану с Маурицио Сарри. Специалист менял португальца во вторых таймах, к чему Роналду не привык.

Возраст. Криштиану Роналду уже 35. Да, в плане физики он до сих пор даст фору любому молодому игроку, но бизнес есть бизнес. Возможно, лучше сейчас продать стареющую звезду, пока за нее можно выручить хорошие деньги. Контракт нападающего с итальянским клубом действует до лета 2022 года.

Неудачи в Лиге чемпионов. Роналду хочет выиграть главный европейский турнир с «Ювентусом», но пока не получается. В прошлом году «Юве» вылетел в четвертьфинале от «Аякса». В этом году турнир и вовсе могут не доиграть. Даже если розыгрыш возобновится, клуб из Турина вернётся к соревнованиям, имея в пассиве 0:1 от «Лиона» в первом матче 1/8 финала.

Ставки на трансфер Криштиану

Роналду надо понимать, что кризис сейчас во всей Европе, а «Ювентус» если и расстанется с португальцем, то примерно за 70 млн евро. Неудивительно, что букмекеры предсказывают, что никуда Криштиану Роналду не уйдет. По крайней мере до 3 сентября. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 2.50.

Первоначально СМИ писали, что Роналду вернётся в мадридский «Реал». Но уже появилось опровержение. В «Реале» довольно жёстко отреагировали на слухи, использовав фразу «Его время прошло».



Из европейских клубов главными претендентами на португальца считаются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». У владельцев парижского клуба – шейхов – денег куры не клюют, даже в условиях кризиса «ПСЖ» может позволить себе такую покупку. Да и Неймар, похоже, действительно хочет вернуться в «Барселону». Криштиану мог бы стать заменой ему.

Что до «МЮ», то это был бы очень красивый жест. Роналду мог бы вернуться туда, где стал звездой. Английскому клубу этот трансфер тоже бы очень помог. Сделать ставку на переход португальцы в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед» можно с коэффициентом 5.00.

С таким же коэффициентом можно поставить на переезд Криштиану в MLS или чемпионат Китая. В США португальца очень хочет видеть Дэвид Бекхэм в своём клубе «Интер Майами». Китай же первым победил коронавирус, да и переезд Роналду стал бы лучшей рекламой местной лиге.

За 15.00 можно поставить на то, что Криштиану Роналду переедет в Англию, но не в «Манчестер Юнайтед», а в «Челси» или «Манчестер Сити». Учитывая, что финансовый фэйр-плей приостановили из-за коронавируса, проблем с трансфером быть не должно. Другое дело, что «Челси» может не попасть в Лигу чемпионов, а у «горожан» двухлетний запрет на участие в еврокубках. Получится ли его отменить – пока непонятно. А ведь именно Лига чемпионов – главный приоритет для Роналду.

С тем же коэффициентом 15.00 можно сделать ставку на ещё одно красивое возвращение Криштиану Роналду. Переход в лиссабонский «Спортинг» букмекеры оценили именно так. Этот переход видится идеальным для завершения карьеры. Криштиану же, вероятно, мечтает ещё попылить не только на уровне чемпионата Португалии.

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Ну и не стоит забывать о ставке с коэффициентом 100.00 на переход в один из клубов Высшей лиги Беларуси. Ведь там играют в футбол, пока вся Европа пережидает коронавирус!

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