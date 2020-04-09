Почему букмекеры блокируют аккаунты: как конторы банят счета и за что режут максимумы

Если вы не хотите потерять свои деньги, изучите причины блокировки счёта в БК. Иногда к бану приводят даже обычные с виду ставки.

Чтобы сохранить свои деньги вы должны знать, за что букмекеры блокируют аккаунты и почему снижают размеры максимальных ставок. В этой статье мы разберём, почему БК блокируют счета своих клиентов, за что банят успешных игроков и как этого избежать.



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За что букмекерская контора блокирует аккаунты своих клиентов

Счета в букмекерской конторе большинству игроков блокируют по следующим причинам.



Мультиаккаунтинг



Если игрок создал несколько счетов, все букмекерские компании посчитают это грубейшим нарушением правил.



Подозрения в мультиаккаунтинге могут выдвинуть если:

Один человек использует данные других людей и членов семьи для регистрации новых аккаунтов.

Группа игроков, действующих в сговоре, делает ставки для обхода установленных ограничений.

Использование специализированного программного обеспечения



Для автоматизации ставок по заданными параметрам игрок может использовать бота. Букмекер будет считать это нарушением.



Игра на арбитражных ситуациях



Клиент может пользоваться игрой на вилках. Но букмекеры умеют вычислять таких игроков. БК может ограничить размеры ставок или на время заморозить аккаунт.



Вилка — это возможность поставить на все события одного рынка с гарантированной прибылью при любом исходе.



Подробнее о вилках читайте здесь:

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Нечестная игра



Если игрок сделал ставки на договорные матчи, букмекер оставляет за собой право признать такое пари сомнительным и сделать рассчитать ставку с коэффициентом 1.00.



Подозрение в нечестной игре считают обоснованным, если специализированной национальная или международная организация начала расследование по матчу. Например, Tennis Integrity Unit (TIU), Early Warning System GmbH (EWS), FederBet AISBL.



Также букмекерская контора может отменить выплату по пари, если ставка сделана на событие, в котором клиент принимает участие как игрок или функционер клуб.



Если игрок использует свой счёт для ставок, которые регулярно вызывают подозрение, букмекер заносит его в чёрный список.



Ставки на послегол



Это пари на уже наступившие исходы, на которые букмекер ещё не успел отреагировать изменениями в линии.



На одну ставку БК может закрыть глаза. Не делайте ставки на послегол постоянно, иначе такие пари будут считать по коэффициенту 1.00 и даже могут заблокировать вывод денежных средств.



Подробнее о послеголе читайте здесь:

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Злоупотребление программами лояльности



Это намеренная регистрация в букмекерской конторе с зачислением максимально допустимого депозита и его отыгрышем на подозрительных событиях.



Букмекерская контора может приостановить операции на игровом счёте на время проверки игровой активности.

Почему блокируют успешных игроков букмекерских контор

Основные причины блокировки счёта указаны выше. Но есть игроки, которые нарушают правила и идут в минусе. Некоторые букмекеры позволяют играть таким клиентам и блокируют только тех, кто извлекает выгоду.



Нелегальные БК могут заблокировать ваш счёт в любой момент без объяснения причины. Прибыльная игра даже без нарушений правил способна стать поводом для бана.



При обращении в службу поддержки вы в лучшем случае вернёте свои деньги без какой-либо прибыли.



Лучшие легальные букмекеры не режут максимумы при честной игре. Соблюдайте все правила, и вы сможете вывести деньги со счёта в любое время без ограничений.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты и получите бонус до 15 000 рублей!