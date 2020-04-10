«Файзканд» — «Регар-ТадАЗ». Прогноз: ещё один бодрый матч в чемпионате Таджикистана

В матче второго тура чемпионата Таджикистана «Файзканд» примет «Регар-ТадАЗ» 11 апреля. Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Файзканда» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.64. Успех «Регара-ТадАЗ» оценён букмекерами коэффициентом 1.83.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Таджикистана «Файзканд» — «Регар-ТадАЗ»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Таджикистана 11 апреля «Файзканд» — «Регар-ТадАЗ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.64, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.26. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.74.

Анализ и прогноз матча «Файзканд» — «Регар-ТадАЗ» (11.04.2020)

На территории Таджикистана на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, а потому футбол в стране запланирован в полном объёме. Ограничение только одно — в качестве меры предосторожности с самого начала играть всё же решено без зрителей.

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В остальном чемпионаты Беларуси, Никарагуа и Бурунди получили долгожданное подкрепление из Средней Азии. Матч за Суперкубок Таджикистана провели 4 апреля, а 5 и 8 числа состоялись пять игр первого тура. Нужно отметить факт расширения турнира: теперь в Высшей лиге Таджикистана выступает не восемь, а десять команд.



Обе команды стартовали в национальном первенстве с ничьих. Правда, получились они очень разными. «Файзканд» на пару с другим новичком элитного дивизиона чемпионата Таджикистана «Локомотивом-Памир» выдал самый бодрый матч первого тура: четыре гола, 2:2 и напряжённая концовка, в которой победить могли и те, и другие.



Клуб из Хулбука не отличается мощным составом или изысканным футболом, но своё дело знает: ловко бежит, активно использует фланги, не стесняется бить из-за пределов штрафной. Заметим, что в обороне дыр хватает, а потому при таких исходных данных планка тотала регулярно будет пробиваться.

Помощникам Кавая и Пола Джорджа придётся подвинуться. Шрёдер стал реальной угрозой в НБА Лу Уильямс и Монтрез Харрелл в полном порядке, но награду «Лучшему запасному» может забрать темнокожий немец.

«Регар-ТадАЗ» — совсем другое дело. Это опытный коллектив, в последние годы стабильно попадающий как минимум в топ-4 чемпионата страны. В первом туре было сыграно пять поединков, лишь один из которых выдался низовым. Именно в нём и поучаствовали «металлурги».



На выезде они обошлись без голов с «Куктошем» (0:0). Справедливости ради, смотрелись предпочтительнее и были заметно ближе к результативному удару. С завершением в тот день совсем не заладилось, хотя в целом «Регар» редко катает нули. Достаточно сказать, что в 21 туре прошлого сезона команда забила 31 раз, а пропустила 30.



От этого и будем отталкиваться. Гости смотрятся сильнее по уровню состава, однако давать на них меньше двойки в гостях несколько странно. «Файзканд» выглядит довольно бойко и вполне способен навязать борьбу. Проблемы с голами вряд ли возникнут: у хозяев слабая оборона, а гости в первом туре наиграли как минимум на один-два мяча.

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Классический тотал больше 2.5 мяча идёт за скучный коэффициент 1.64, потому придётся выкручиваться. Вариант «обе забьют + тотал больше 2.5 гола» доступен в букмекерских конторах за 1.89, а на тотал больше 3 мяча дают двойку. Любителям комбинированных ставок стоит рассмотреть Х2 + тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Прогноз и ставки на матч «Файзканд» — «Регар-ТадАЗ»

«Файзканд» — бойкий новичок чемпионата Таджикистана, выдавший на пару с «Локомотивом-Памир» самый бодрый матч первого тура (2:2). «Регар-ТадАЗ» неделю назад выдал нулевую ничью с «Куктошем», хотя смотрелся острее и имел все шансы на победу. В прошлом сезоне «металлурги» много забивали и много пропускали, так что после 0:0 мы вправе рассчитывать на верх.



Ставка: тотал больше 3 мячей за 2.00.



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