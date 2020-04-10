Статистический прогноз: «Чинандега» — «Реал Эстели», ставка на матч чемпионата Никарагуа

В матче 16-го тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 12 апреля «Чинандега» примет «Реал Эстели». Начало игры — в 00:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.55.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Никарагуа «Чинандега» — «Реал Эстели»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Никарагуа 12 апреля «Чинандега» — «Реал Эстели» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.89, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.93. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.10.

Анализ и прогноз матча «Чинандега» — «Реал Эстели» (12.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя во второй половине марта здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью, Бурунди и Таджикистаном — последние оплоты в мировом футболе.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

В Клаусуре сыграно уже 15 туров. Обе команды располагаются в зоне плей-офф, однако назвать их прямыми конкурентами никак нельзя, поскольку задачи они решают разные. «Реал Эстели» по-прежнему претендует на прямую путёвку в полуфинал, для которой достаточно попасть в топ-2.

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Пока выходит не лучшим образом: 28 очков и третье место в турнирной таблице. «Манагуа» оторвался на пять пунктов, «Дирьянхен» — на два. Соответственно, ещё одна ошибка может фактически убить шансы команды на полуфинал, так как регулярный чемпионат Клаусуры состоит из 18 туров.



«Чинандега» тем временем находится на шестой строчке. Даже теоретические шансы на финиш в топ-2 уже потеряны, амбиции просты — не пропустить никого вперёд себя и удержаться в зоне плей-офф. Расклад не самый приятный: «Хувентус Манагуа» висит на хвосте, отставая всего на одно очко. Да и «Реал Мадрис» находится неподалёку.

Форма команд

«Реал Эстели» определённо переживает спад. Три тура без побед — никудышный результат для претендента на прямое попадание в полуфинал. Ничья с лидером чемпионата «Манагуа» (1:1) на выезде — это нормально, а вот гостевое поражение от «Вальтер Ферретти» (0:1) и домашняя ничья со скромным «Хувентусом» (0:0) вряд ли подняли команде настроение.

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«Чинандега» преодолела кризис и одержала две победы подряд. Затем, правда, разгромно уступила «Дирьянхену» на выезде (0:3), но клуб из Дирьямбы объективно сильнее. Календарь у «Чинандеги» нормальный: из трёх оставшихся поединков два будут домашними, а из трёх соперников лишь «Реал Эстели» входит в зону плей-офф.

Личные встречи

Удивляет, что букмекеры дают на забуксовавший «Реал Эстели» скромнейший коэффициент 1.52, хотя игра состоится на выезде. В трёх предыдущих очных встречах на своём поле «Чинандега» уступила всего однажды, а в двух оставшихся случаях забивала по три мяча. Пожалуй, вполне можно рискнуть.



Мы бы выбирали между классической ставкой 1Х за мощный коэффициент 2.48, а также аккуратным вариантом «хозяева забьют» за 1.70.

Ставки на тоталы и форы

Обе команды довольно результативны. В матчах с их участием в среднем забивается 2,2-2,5 гола, что по меркам низового чемпионата Никарагуа вполне неплохо. Любопытно, что в семи из восьми предыдущих очных встреч забивалось как минимум три мяча, так что можно проверить верх. ТБ 2.5 гола идёт у букмекеров за 1.90, а ТБ 3 мяча — за 2.55.

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Прогноз и ставки на матч «Чинандега» — «Реал Эстели»

«Реал Эстели» переживает спад: три тура без поражений для претендента на прямое попадание в полуфинал — результат слабый. У «Чинандеги» полнейший порядок с мотивацией, а также преимущество своего поля и неплохая статистика очных встреч — одно поражение в трёх предыдущих домашних поединках. Рискнём взять 1Х за 2.48.



Ставка №1: «Чинандега» не проиграет за 2.48.



Ставка №2: тотал больше 2.5 гола за 1.90.



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