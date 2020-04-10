«Торпедо»-БелАЗ — «Энергетик». Прогноз: Пунтус и Устинов не спасутся от Яхшибоева

11 апреля «Торпедо»-БелАЗ примет «Энергетик-БГУ» в матче 4-го тура Высшей лиги Беларуси. Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.66.

Букмекерские коэффициенты на матч «Торпедо»-БелАЗ — «Энергетик-БГУ»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси «Торпедо»-БелАЗ — «Энергетик-БГУ» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45.

Анализ и прогноз матча «Торпедо»-БелАЗ — «Энергетик-БГУ» (11.04.2020)

В предыдущем туре закончилось везение «Торпедо»-БелАЗ. Подопечные Юрия Пунтуса потерпели поражение от грозного минского «Динамо» (0:2). Из-за невнятной игры команды в атаке и вялой обороны счёт мог стать разгромным, но минчане растранжирили несколько убойных моментов.



До этого два матча жодинцы выиграли. Однако не лишним будет вспомнить, что скромная «Белшина» (1:0) на выезде играет ещё хуже, чем дома, и сейчас имеет некоторые проблемы с созданием. Но и в той встрече даже имела шансы выцарапать ничью.

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А поединок с мощным солигорским «Шахтёром» (1:0) должен был завершиться скорее ничьей, нежели победой одной из команд. Соперники отвечали атакой на атаку и по-хорошему обязаны были забивать по два-три гола. Однако единственный мяч оформил бразильский полузащитник Габриэль Рамос да Пенья уже на добавленных ко второму тайму минутах.



«Энергетик-БГУ» — единственный клуб Высшей лиги Беларуси, кто в трёх турах набрал все девять возможных очков. Хотя назвать календарь минчан лёгкой прогулкой, язык не повернется. Тут и встреча с завсегдатаем еврокубков именитым БАТЭ (3:1), и поездка к стойкому дебютанту лиги «Руху» (1:0), и даже дерби с бойким «Минском» (2:0).



«Энергетики» и в прошлом сезоне отличались результативными матчами (118 забитых и пропущенных в 30 играх), но разница в пять мячей со знаком плюс после трёх непростых матчей — результат впечатляющий. Отдельного внимания достоин активный новичок команды Джасурбек Яхшибоев. Молодой полузащитник успел оформить уже три гола, хотя его участие остаётся под вопросом из-за повреждения.



Теперь команде из Минска предстоит выезд в Жодино к местному «Торпедо»-БелАЗ. Друг с другом соперники сыграли лишь два раза, как раз в прошлом сезоне. Тогда одна встреча завершилась результативной ничьей 3:3, а другая осталась за «Энергетик-БГУ» (3:1).

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Сейчас «энергетики» держатся весьма солидно. Рисковать и ставить на их победу, вероятно, все же не стоит — «автозаводцы» дома выйдут фаворитами. Однако проверить Х2 за коэффициент 1.81 вполне можно. Также есть все предпосылки к тому, что матч получится результативным. А потому ТБ 2.5 за коэффициент 2.12 также можно рассмотреть.

Прогноз и ставки на матч «Торпедо»-БелАЗ — «Энергетик-БГУ»

«Энергетик» — единственная команда в Высшей лиге Беларуси, кто в трёх турах победил трижды. Она весьма неплохо выглядит и может замахнуться на очки в предстоящей игре. А потому можно рассмотреть Х2 за коэффициент 1.81. «Торпедо»-БелАЗ — мощный клуб, хоть сейчас показывает не самый убедительный футбол. Мы бы ожидали от матча верха и проверили классический ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.12.



Ставка 1: Х2 за коэффициент 1.81.



Ставка 2: ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.12.