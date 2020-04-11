Ставки и прогнозы: на что ставить 11 апреля

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 11 апреля.

На что ставить в футболе 11 апреля

По нынешним временам просто богатейший выбор для любителей ставок на футбол! Три матча состоятся в 4-м туре Высшей лиги чемпионата Беларуси. В 14:00 «Слуцк» сыграет с «Витебском», в 16:00 – «Торпедо-БЕЛАЗ» — с «Энергетиком-БГУ», а в 18:00 «Городея» примет минское «Динамо». Два матча запланированы в первенстве дублеров. В чемпионате Таджикистана начинается второй тур. В субботу состоятся 3 матча. Все в 14:00. «Фаизканд» примет «Регар-ТадАЗ», «Истаравшан» сыграет с «Куктошем», а «Локомотив Памир» — с «Душанбе 83». Кроме того, в ночь с субботы на воскресенье 4 встречи сыграют команды в чемпионате Никарагуа. Это просто праздник какой-то! На 11 апреля запланирован ряд товарищеских матчей полупрофессиональных шведских команд. Если же эти матчи вас не устраивают, а на футбол поставить хочется, обратите внимание на киберфутбол. В линии букмекеров его сейчас великое множество.

Матчи по хоккею для ставок 11 апреля

Сегодня, да и вообще в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то только по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 11 апреля

В 10:00 начнется матч Кубка Таджикистана по баскетболу: «Душанбе» примет «Зухро». Одна игра пройдет в чемпионате Тайваня по бейсболу.



Продолжаются турниры по настольному теннису: Лига Про в России и Setka Cup на Украине С каждым днём всё шире роспись на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Кроме того, можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. А традиционные виды спорта в ближайшие дни будут отдыхать.

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