Киберфутбол. Championat.com Liga Pro. Прогнозы и ставки на вечерний турнир 11 апреля

Утром с дневного турнира стартовала серия соревнований Championat.com Liga Pro по FIFA20. В 17.30 начнется групповая стадия вечернего турнира, а сразу за ней плей-офф. В турнире участвуют профессиональные киберфутболисты, играющие в Liga Pro. За трансляциями следите на канале: twitch.tv/ligapro1.

Превью вечернего турнира Championat.com Liga Pro 11 апреля

В борьбу вечером вступит Роберт Ufenok77 Фахретдинов, представляющий киберфутбольное направление ФК «Локомотив» (Loco Esports). Он постоянный фаворит крупных киберфутбольных турниров России и стран СНГ. Роберт уверенно занимает призовые места, а в 2019 году представлял страну в составе сборной России по киберфутболу на турнире FIFA Enations Cup 2019 вместе с Антоном Klenoff Кленовым. Кленов — представитель киберспортивной организации Tundra Esports, двукратный чемпион России по киберфутболу. В 2019 году он занял второе место на Кубке России и прямое сейчас входит в состав сборной России по киберфутболу. Руслан Ruspro Уразбахтин — самый молодой игрок из участников вечерних игр. Он начал соревноваться с FIFA17. Одним из главных достижений Руслана был выход в полуфинал чемпионата России 2019 по киберфутболу.



Антон Anthonyboness Костин уверенно входит в топ участников российских чемпионатов: топ-8 России по версии ФКС в декабре 2018 года и топ-2 России по версии ФКФ в сентябре 2018 и 2019 годов. Давлят Dav Сагитов — представитель еще один киберспортивной организации Tundra Esports. О себе Давлят говорит, что он игрок-любитель, однако уверенно входит в топ-10 многих крупных турниров.



Прогнозы и ставки на матчи вечернего турнира Championat.com Liga Pro 11 апреля



Уразбахтин (R11) Милан — Костин (NFC) Челси

Когда: 17:30 мск

Ставка: Победа Костина 1.75 на ФОНБЕТ



Первым матчем в турнирной таблице будет игра в исполнении Руслана Уразбахтина и Антона Костина. Несомненный лидер этой встречи — Антон. Его стабильное попадание в топы чемпионатов гарантирует ему победу и в этом матче.



Кленов (KAB) Интер — Сагитов (TES) Арсенал

Когда: 17:50 мск

Ставка: оба забьют за 1.45 на ФОНБЕТ



Несмотря на коэффициент в пользу победы Давлята, присущее ему временами равнодушие к игре может сыграть злую шутку. Все ставки одинаково рисковые и неоднозначные в этом матче. Оба игрока сражаются настойчиво. Будут забитые мячи.



Уразбахтин (R11) Милан — Фахретдинов (ROB) Локомотив

Когда: 18:10 мск

Ставка: победа Фахретдинова за 1.85 на ФОНБЕТ



Лидер этой встречи по объективным показателям — Роберт. На его стороне и опыт в крупных спортивных мероприятиях. Ставлю на его победу.



Костин (NFC) Челси — Сагитов (TES) Арсенал

Когда: 18:30 мск

Ставка: 1Х за 1.27 на ФОНБЕТ



Предыдущие встречи Сагитова и Костина заканчивались ничьей. Безопасно сыграть ставку 1X. Букмекеры ставят на победу Костина.



Фахретдинов (ROB) Локомотив — Кленов (KAB) Интер

Когда: 18:50 мск

Ставка: ничья в основное время за 3.40 на ФОНБЕТ



В этой встрече букмекеры пророчат победу Роберту Фахретдинову с коэффициентом 1.95. Тем, кто готов рисковать, рекомендую ставить на равный счет. Оба игрока находятся в хорошей форме и на одном уровне.

Сагитов (TES) Арсенал — Уразбахтин (R11) Милан

Когда: 19:10 мск

Ставка: тотал больше 2.5 за 1.65 на ФОНБЕТ



Предполагаю, что безопасной в этом противостоянии будет ставка на количество забитых мячей. В этой встрече игроки не самые стабильные, способны демонстрировать игру разного уровня. Этот матч будет показательным, ведь завтра Сагитов и Уразбахтин встретятся снова уже в утреннем матче Liga Pro.



Фахретдинов (ROB) Локомотив — Костин (NFC) Челси

Когда: 19:30 мск

Ставка: оба игрока забьют за 1.52 на ФОНБЕТ



Фавориты этого киберспортивного вечера — Фахретдинов и Костин. Однако сделать однозначный прогноз на какого-либо из игроков трудно. Ведь оба киберфутболиста показывают стабильно высокий результат. Исход матча может быть непредсказуемым. Предлагаю ставку на то, что оба игрока забьют.

Кленов (KAB) Интер — Уразбахтин (R11) Милан

Когда: 19:50 мск

Ставка: 1X в основное время за 1.32 на ФОНБЕТ



В паре Уразбахтина с Кленовым в фаворитах Антон. Однако с уверенностью говорить о безоговорочной победе Антона трудно. Уразбахтин может в этой игре проявиться и сравнять счет. Для тех, кто не готов рисковать, рекомендую ставку 1X.



Костин (NFC) Челси — Кленов (KAB) Интер

Когда: 20:10 мск

Ставка: X2 в основное время за 1.90 на ФОНБЕТ



Лидером встречи букмекеры считают Костина с коэффициентом 1.80. Но нельзя недооценивать Кленова. Он играет второй матч подряд, и его настрой может сказаться на результате. Рекомендованная ставка за 1.90 на победу второго игрока или ничью.



Сагитов (TES) Арсенал — Фахретдинов (ROB) Локомотив

Когда: 20:30 мск

Ставка: тотал больше 2.5 за 1.50 на ФОНБЕТ



Групповую стадию завершит поединок между Фахретдиновым и Сагитовым. Букмекеры предлагают победу Роберта с коэффициент 2.20. Но я не рекомендую делать прогнозы на исход этого матча. Предлагаю сыграть на количестве мячей в воротах у обоих игроков.

Прогноз и ставка на вечерний турнир Championat.com Liga Pro 11 апреля

На групповой стадии фаворитами выглядят Роберт Фахретдинов и Антон Костин. Вероятно они же поборются в финале, а в матче за третье место сойдутся Антон Кленов и Давлят Сагитов. Шансы Давлята войти в тройку призеров вечера выше.

В вечерней серии матчей собрались сильные игроки, которые отличаются неординарной игрой. Тем интереснее будет наблюдать за ними в прямом эфире и делать более точные прогнозы в дальнейшем. Желаю всем игрокам удачи, а зрителям — зрелищных трансляций! Делайте ставки и выигрывайте!