«Худжанд» — «Хатлон». Прогноз: берём коэффициент 2.25 в матче чемпионата Таджикистана

В матче второго тура чемпионата Таджикистана «Худжанд» примет «Хатлон» 12 апреля. Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Худжанда» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех «Хатлона» оценён букмекерами коэффициентом 8.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Таджикистана «Худжанд» — «Хатлон»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Таджикистана 12 апреля «Худжанд» — «Хатлон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.51, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.56. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.50.

Анализ и прогноз матча «Худжанд» — «Хатлон» (12.04.2020)

На территории Таджикистана на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, а потому футбол в стране запланирован в полном объёме. Ограничение только одно — в качестве меры предосторожности с самого начала играть всё же решено без зрителей.

В остальном чемпионаты Беларуси, Никарагуа и Бурунди получили долгожданное подкрепление из Средней Азии. Матч за Суперкубок Таджикистана провели 4 апреля, а 5 и 8 числа состоялись пять игр первого тура. Нужно отметить факт расширения турнира: теперь в Высшей лиге Таджикистана выступает не восемь, а десять команд.

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Обе команды начали сезон с результативных и непростых побед. «Худжанд», до этого успевший дать бой «Истиклолу» в матче за Суперкубок Таджикистана (1:2), на выезде справился с крепким ЦСКА-Памир (3:1). Первый гол забил перед самым перерывом, затем удвоил преимущество, а в середине второго тайма ещё и остался в большинстве.

Вроде бы дорога к спокойной победе казалась открытой, но пришлось повозиться. Клуб из Душанбе отыграл один мяч и при доле везения вполне мог выцарапать ничью, пара неплохих подходов в концовке имелась. В результате хозяева пошли вперёд большими силами и пропустили третий гол уже в компенсированное время.

«Хатлон» в прошлом сезоне занял предпоследнее место в турнирной таблице, однако на этот раз стартовал успешно. На своём поле в поединке с лихо закрученным сюжетом удалось дожать скромный «Истаравшан» (2:1). Гости вышли вперёд в дебюте и смогли сохранить ворота на замке вплоть до перерыва.

А вот дальше началось. На 53-й минуте хозяева сравняли счёт, а вскоре они остались в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил Равшан Азизов. Несмотря на это, «Хатлон» не опустил рук и вырвал три очка. В компенсированное время «тигры» нарушили правила в своей штрафной, а Эхсон Бобоев реализовал пенальти.

Букмекеры считают «Худжанд» явным фаворитом, что вполне логично. Во-первых, состав у «орлов» крепче. Во-вторых, они будут играть в родных стенах. Даже при учёте пустых трибун в связи с угрозой распространения коронавируса этот фактор не следует сбрасывать со счетов. Ну и последнее — статистика очных встреч.

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В семи предыдущих поединках в Худжанде хозяева добыли шесть побед и один раз сыграли вничью. Исчерпывающие данные. Любопытно, что в большинстве случаев дело обходилось без града голов: команды ограничивались двумя-тремя мячами на двоих. Пожалуй, от этого и будем отталкиваться.

На наш взгляд, стоит подумать о победе хозяев через общий низ. П1 + тотал меньше 3.5 мяча идёт в букмекерских конторах за мощный коэффициент 2.25, а П1 + ТМ 4.5 мяча оценен в 1.72. «Хатлон» даже в прошлом сезоне пропускал не так много — всего 28 мячей, четвёртый показатель среди всех участников турнира.

Прогноз и ставки на матч «Худжанд» — «Хатлон»

Хозяева заметно выше классом. Достаточно сказать, что в минувшем сезоне они стали вторыми, а «Хатлон» занял предпоследнее место. Плюс своё поле. В то же время гости крайне мало пропускают по меркам аутсайдера, так что ожидать града голов не стоит. Скорее всего, дело ограничится двумя-тремя мячами.

Ставка: победа «Худжанда» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.25.

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