Ставки и прогнозы на 12 апреля: на какие матчи ставить в футболе и баскетболе

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 12 апреля.

На что ставить в футболе 12 апреля

На фоне последних недель воскресенье вполне тянет на пиршество футбола. Начнём с того, что в четвёртом туре чемпионате Беларуси будут сыграны три матча: в 15:00 мск «Минск» начнёт игру против БАТЭ, в 17:00 стартует поединок «Смолевичи» — «Шахтёр Солигорск», а в 19:00 — «Динамо-Брест» — «Ислочь».

«Худжанд» — «Хатлон». Прогноз: берём коэффициент 2.25 в матче чемпионата Таджикистана Букмекеры не сомневаются в победе серебряного призёра минувшего сезона.

Двумя матчами завершится второй тур чемпионата Таджикистана. В 14:00 мск раздастся стартовый свисток во встрече “Худжанда” и “Хатлона”, а два часа спустя начнётся дерби двух команд из Душанбе — действующего чемпиона “Истиклола” и ЦСКА-Памир.



Кроме того, четыре поединка состоятся в чемпионате Тайваня, все они стартуют в 11:00 мск. Также любители ставок могут обратить внимание на чемпионат Никарагуа, где в ночь на 13 апреля сразятся “Депортиво Окоталь” и “Вальтер Ферретти”. Но и это ещё не всё!



В 16:00 мск начнутся три матча в Бурунди. Два из них состоятся в рамках четвертьфинала Кубка Президента, а ещё один — в рамках чемпионата страны. Наконец, две игры будут сыграны в молодёжном чемпионате Никарагуа. По качеству могут возникать вопросы, но с количеством всё в полном порядке.

Матчи по хоккею для ставок 12 апреля

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился на прошлой неделе, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея завершена, можно поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

«Динамо-Брест» — «Ислочь». Прогноз: Милевский и Кисляк увязнут после игры в Кубке В основное время последних трех очных противостояний «волки» не проигрывали.

Матчи по баскетболу для ставок 12 апреля

Тут всё чуточку веселее. Прежде всего, в первой половине дня состоятся две игры в элитном дивизионе чемпионата Тайваня по баскетболу: в 11:00 мск начнётся матч «Тайвань Банк» — «Чжеуотай», в 13:00 на паркет выйдут «Юлонг Динос» и «Тайвань Биир».



Кроме того, в ночь на 13 апреля стартует турнир НБА по HORSE. Среди участников — Трей Янг, Майк Конли, Крис Пол и Зак Лавин. А также завершившие карьеры легенды НБА — Пол Пирс и Чонси Биллапс.

На что ещё ставить 12 апреля

Никуда не делся и киберспорт, продолжающий набирать обороты на фоне спортивной засухи. Как и в предыдущие дни, выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.



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