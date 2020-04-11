Киберфутбол. Championat.com Liga Pro. Прогнозы и ставки на дневной турнир 12 апреля

Игроки демонстрируют интересную игру и продолжат удивлять нас в утренних матчах 12 апреля. Смогут ли аутсайдеры взять реванш? За трансляциями следите на канале: twitch.tv/ligapro1.

Превью дневного турнира Championat.com Liga Pro 12 апреля

Крайне непредсказуемые встречи ждут нас в это воскресенье. Все игроки выступают примерно на одном уровне, а те, кого раньше считали аутсайдерами встреч, в любой момент могут вырваться в лидеры. Киберфутбол может и будет удивлять.

Воскресенье начнется с групповой стадии, затем — плей-офф. Фаворит встречи Кирилл Aruhito10 Ординарцев — самый опытный из киберфутболистов, неоднократно занимал призовые места и стабильно входил в список лучших игроков интерактивного футбола, работал тренером киберфутболистов Forze eSports и сам ранее представлял такие футбольные клубы, как ФК “Оренбург” и ФК “Спартак-Москва”.



Данила Shemayakin Шемякин вышел в плей-офф субботнего дневного турнира, показав интересную игру. У Руслана Ruspro Уразбахтина в игре прослеживается уверенное владение мячом, короткие пассы позволяют ему дольше находится на половине соперника. Руслан молодой про-игрок и в его копилке пока мало достижений.



Давлят Dav Сагитов показывает интересную игру, уверенно отрабатывает в защите и выходит в контратаки за счет точных длинных пасов. Илья I_pele Пелехацкий — частый участник крупных киберфутбольных соревнований, входит в топ 32 игроков России.

Уразбахтин (R11) Милан — Сагитов (TES) Арсенал

Когда: 10:30 мск



Ставка: Фора (0) на Сагитова за 1.72 и тотал больше 2.5 за 1.65 на ФОНБЕТ Эта пара уже встречалась в Championat.com Liga Pro. Трижды их встречи заканчивались ничьей. За счет опыта Давлят в любой момент может перевернуть ход встречи в свою пользу.

Пелехацкий (PWR) Ман. Юн. — Ординарцев (frZ) Реал

Когда: 10:50 мск



Ставка: индивидуальный тотал на второго игрока больше 1.5 мячей за 2.10 на ФОНБЕТ



Пелехацкий и Ординарцев провели семь встреч в рамках Liga Pro с переменным успехом. Коэффициенты на победу у них практически равные. Игроки находится на одинаковом уровне и отличаются высокой результативностью и обилием голов в матчах.

Уразбахтин (R11) Милан — Шемякин (PSG) ПСЖ

Когда: 11:10 мск



Ставка: тотал меньше 3.5 гола 1.42 на ФОНБЕТ



У этой пары за плечами три личные встречи. Одна ничья и по одной победе. Ставить на выигрыш одного из них достаточно рискованно, они находятся на одном уровне. Основным отличием в их играх является хорошая оборона, вариант, при котором будет забито меньше четырех голов, ожидаем.

Сагитов (TES) Арсенал — Ординарцев (frZ) Реал

Когда: 11.30 мск



Ставка: 2Х за 1.60 и тотал меньше 4.5 мячей за 1.27 на ФОНБЕТ



Игроки провели два матча ранее. В обоих играх Ординарцев отличался активной атакой ворот соперника. Сыграть могут две ставки — 2Х на победу Ординарцева либо ничья. Безопасно сыграет ставка тотал меньше 4.5 мячей у обоих соперников.

Шемякин (PSG) ПСЖ — Пелехацкий (PWR) Ман. Юн

Когда: 11:50 мск



Ставка: индивидуальный тотал на Пелехацкого больше 1 мяча за 1.35 на ФОНБЕТ



Пелехацкий забивает в среднем два мяча за матч. Ставлю на индивидуальный тотал больше 1 мяча у Ильи.

Ординарцев (frZ) Реал — Уразбахтин (R11) Милан

Когда: 12.10 мск



Ставка: победа Ординарцева за 1.80 или Тотал больше 3.5 голов за 2.05 на ФОНБЕТ



Это первая личная встреча игроков. Кирилл показывает активную атаку. Высока вероятность, что в этом матче будет более трех голов. Ставлю на победу Ординарцева — это надежный вариант. А для тех, кто готов рисковать — тотал больше 3.5. Шемякин (PSG) ПСЖ — Сагитов (TES) Арсенал



Когда: 12:30 мск



Ставка: фора (0) на Сагитова за 1.47 на ФОНБЕТ



Сагитов уверенно выходит на контратаки благодаря длинным пасам, что позволит ему не раз оказаться у ворот соперника. Я ставлю на Сагитова.

Пелехацкий (PWR) Ман. Юн. — Уразбахтин (R11) Милан

Когда: 12:50 мск



Ставка: 2x за 1.62 на ФОНБЕТ



Букмекеры ставят на победу Пелехацкого, но нужно взять во внимание тот факт, что на последних личных встречах Руслан показывал более уверенную игру. Ставлю на победу Уразбахтина или на ничью.

Сагитов (TES) Арсенал — Пелехацкий (PWR) Ман. Юн.

Когда: 13:10 мск



Ставка: победа Сагитова за 1.85 на ФОНБЕТ



Фаворит этой встречи Сагитов, он уже не раз обыгрывал Плехацкого. Для тех кто хочет перестраховаться сыграет ставка 1X. Илья может дать отпор, но для победы этого недостаточно. Но я ставлю на победу Давлята.

Ординарцев (frZ) Реал — Шемякин (PSG) ПСЖ

Когда: 13:30 мск



Ставка: фора (0) на Ординарцева за 1.80 или тотал меньше 3,5 за 1.55 на ФОНБЕТ



Данила Шемякин показал результат, которого от него мало кто ожидал в субботу. Его настрой на игру может сказаться на этом матче. Рисковать не буду, ставлю фора(0) на Ординарцева или тотал меньше 3,5 мячей за 1.55.

Прогноз и ставка на дневной турнир Championat.com Liga Pro 12 апреля

Я жду победу Ординарцева в этой серии матчей. В полуфинале он встретится с Сагитовым. Второй полуфинальный матч пройдет между Уразбахтиным и Шемякиным. в результате которого в лидеры выйдет Шемякин. Но забрать первенство у Кирилла он не сможет.



Ставка: выход в финал Ординарцева с коэффициентом 2.30 на ФОНБЕТ



Нас ждет волнительная игра и зрелищные матчи между равными игроками. Скучать будет некогда! Делайте ставки и выигрывайте! Игрокам — удачи, а зрителям — зрелищных трансляций! Не пропустите трансляцию на twitch.tv/ligapro1