«Славия» — «Рух». Прогноз: «славянам» не хватит сил после побед над БАТЭ и «Динамо Бр»

Кубковая победа над БАТЭ отняла у хозяев много сил и эмоций, а времени на отдых было в обрез.

В матче четвертого тура чемпионата Беларуси «Славия-Мозырь» примет «Рух» 13 апреля. Начало встречи — в 17:30 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Славии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех «Руха» оценён букмекерами коэффициентом 3.66.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Славия-Мозырь» — «Рух»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси 13 апреля «Славия-Мозырь» — «Рух» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.25, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.79. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.58.

Анализ и прогноз матча «Славия-Мозырь» — «Рух» (13.04.2020)

Единственный матч понедельника, которым завершится программа четвёртого тура Высшей лиги Беларуси. Начало сезона получилось для обеих команд рабочим. Особенно любопытно выглядит следующий факт: соперники сильно разнятся по результативности, что сильно затрудняет ситуацию с прогнозом.

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«Славия» в трёх турах забила пять мячей и пропустила столько же. По меркам низового чемпионата Беларуси это не просто солидный, а заоблачный показатель. Больше того — во всех случаях проходила ставка «обе забьют», что встречается ещё реже. «Славян» вполне можно назвать одной из самых весёлых команд старта сезона.



Для начала они уступили «Слуцку» (1:3) в инфарктном поединке с четырьмя голами, пятью пенальти и красной карточкой. Затем пришёл черёд грандов: клуб из Мозыря по делу на своём поле хлопнул БАТЭ (2:1), хотя пропустил первым. А на десерт выдержал напор «Динамо-Брест» (2:1), пусть и не без доли везения.



«Рух», напротив, претендует на статус одного из наиболее организованных и обученных коллективов турнира. Скромные финансовые возможности и довольно слабый состав компенсируются поставленной позиционной обороной, которую трудно вскрыть даже претендентам на медали.



В результате брестчане не просто исправно катают низы — в каждом из трёх предыдущих встреч чемпионата Беларуси с их участием забивалось строго по одному голу. В первом туре подопечные Александра Седнёва расправились на выезде с минским «Динамо» (1:0), а затем уступили «Энергетику» (0:1) и БАТЭ (0:1).



При этом борисовчане едва унесли ноги. Во втором тайме «Рух» имел несколько отличных возможностей сравнять счёт, однако с реализацией не задалось: в середине второго тайма Петренко угодил в штангу, в концовке хозяев спас Чичкан, а ещё в паре эпизодов нерасторопно действовали нападающие гостей.

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Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Славии», что вполне логично: состав чуть крепче, плюс своё поле. Однако мы рискнём сыграть против линии. Мотив прост — в середине недели «славяне» провели первый полуфинальный матч Кубка Беларуси, снова оставив не у дел БАТЭ (1:0). Та игра отняла много сил и эмоций, так что трудности у хозяев наверняка возникнут.

«Рух» готовился в недельном цикле и наверняка будет посвежее. Всё же скамейка у команды из Мозыря довольно короткая. На наш взгляд, хозяевам не удастся забить больше одного мяча. Х2 за 1.79 смотрится неплохо, можно даже поднять коэффициент и рассмотреть Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за мощные 2.20.

Прогноз и ставки на матч «Славия-Мозырь» — «Рух»

«Рух» — одна из самых организованных команд чемпионата Беларуси. Состав у «Славии» мощнее, но недавняя игра в Кубке Беларуси с БАТЭ наверняка аукнется, ведь скамейка у хозяев довольно короткая. Брестчане готовились к матчу в недельном цикле и должны быть посвежее. Шансы зацепиться за очки у них наверняка появятся.



Ставка: «Рух» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.20.



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