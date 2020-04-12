Статистический прогноз: «Депортиво О» — «Вальтер Ферретти», ставка на матч в Никарагуа

В матче 15 тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 13 апреля «Депортиво Окоталь» примет «Вальтер Ферретти». Начало игры — в 01:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.15.

Букмекерские коэффициенты на матч «Депортиво Окоталь» — «Вальтер Ферретти»

Букмекеры не уверены, что матч Клаусуры чемпионата Никарагуа «Депортиво Окоталь» — «Вальтер Ферретти» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — также за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.

Анализ и прогноз матча «Депортиво Окоталь» — «Вальтер Ферретти» (13.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя во второй половине марта здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью, Тайванем, Бурунди и Таджикистаном — последние оплоты в мировом футболе.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

«Вальтер Ферретти» успешно борется за выход в четвертьфинал плей-офф. Команда на данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 24 очка. А отрыв от седьмого места составляет шесть пунктов.

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Дела у «Депортиво Окоталя» движутся куда хуже. Не так давно клуб опустился на последнее место в Клаусуре, набрав лишь десять баллов в 15 турах. До предпоследнего «Депортиво Лас-Сабанас» один пункт, а вот до зоны плей-офф — все десять, пусть и при игре в запасе.

Форма команд

Такое прискорбное положение «Депортиво О» связано с провальной серией. Худший на данный момент участник Клаусуры не может выиграть на протяжении шести матчей. Более того, за это время он набрал лишь одно очко — в матче против другого аутсайдера, «Депортиво Лас-Сабанас».



«Вальтер Ферретти» выступает стабильнее. Команда прервала свою неудачную серию и в последних четырёх турах набрала девять из 12 возможных очков. Солидный результат позволил закрепиться в зоне плей-офф и даже (при удачном стечении обстоятельств) рассчитывать на борьбу за прямой выход в полуфинал.

Личные встречи

Последние 11 очных противостояний завершились в пользу «Вальтер Ферретти». При этом «Депортиво О» не может выиграть с апреля 2016 года (то есть уже четыре года). А потому не станем мудрить и проверим лобовую победу гостей. Благо, букмекеры дают на неё привлекательный коэффициент 2.11.

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К слову, в 10 из этих 11 встреч непременно забивали обе команды. А потому рассмотреть этот вариант за скромный коэффициент 1.69 лишним не будет.

Ставка на тоталы и голы

Примечательно, что 10 из 11 последних очных матчей получались верховыми, а индивидуальный тотал «Вальтер Ферретти» превышал 1.5 мяча. Можно довериться тенденции и проверить сразу две ставки на тоталы: ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.90 и ИТБ2 1.5 мяча за коэффициент 2.13.



К тому же, в предыдущих четырёх турах Клаусуры «Вальтер Ферретти» забил и пропустит в сумме 13 мячей, а «Депортиво Окоталь» в пяти из последних шести туров пропускал по два гола.

Прогноз и ставки на матч «Депортиво Окоталь» — «Вальтер Ферретти»

Статистика последних как личных, так и общих матчей чемпионата Никарагуа полностью говорит в пользу «Вальтер Ферретти». Мы бы не стали мудрить и проверили сразу четыре ставки.



Ставка 1: «Вальтер Ферретти» победит за коэффициент 2.11.



Ставка 2: обе забьют за коэффициент 1.69.



Ставка 3: ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.90.



Ставка 4: ИТБ2 1.5 мяча за коэффициент 2.13.