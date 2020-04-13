Ставки и прогнозы на 13 апреля: на какие матчи ставить, расписание игр в футболе

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 13 апреля.
На что ставить в футболе 13 апреля
В воскресенье выбор был непривычно широким — чемпионаты Беларуси, Таджикистана, Никарагуа, Бурунди и Тайваня. В понедельник ничего подобного не будет и близко, вариантов для ставок минимум. Четвёртый тур Высшей лиги Беларуси практически завершён, осталась одна игра.
Она и станет центральным событием понедельника. В 17:30 мск в Мозыре начнётся встреча местной «Славии» с «Рухом» из Бреста. «Славяне» зарекомендовали себя одной из самых весёлых команд турнира, забив и пропустив по пять голов в трёх турах.
«Рух», напротив, исправно катает низы — в каждом поединке с его участием был забит ровно один гол. Теперь коса найдёт на камень. Осталось только понять, перевесит ли весёлый футбол организованные действия гостей. Остальные чемпионаты взяли паузу, а потому поставить можно разве что на киберфутбол.
Матчи по хоккею для ставок 13 апреля
Чемпионат Беларуси по хоккею завершился на позапрошлой неделе, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея завершена, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.
На что ещё ставить 13 апреля
Вариантов практически нет. В баскетболе и волейболе профессиональных матчей тоже не будет, остаются экзотические направления. Во-первых, крикет. В Индии состоятся четыре матча Премьер-лиги по этому виду спорта: первый из них стартует в 10:00 мск, второй — в 12:30, третий — в 15:00, а заключительный — в 17:00.
Ну и заключительная дорога, которая в последние недели становится всё популярнее. Речь, естественно, про киберспорт. Там, впрочем, выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Всё равно традиционные виды спорта в ближайшие дни будут отдыхать.
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