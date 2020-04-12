Расчёт выигрыша в букмекерской конторе: как посчитать ставки на систему, экспресс и одинар

Расчёт выигрыша в букмекерской конторе иногда сложнее, чем кажется. Есть три основных вида ставок, в которых действуют свои правила расчёта. В этой статье мы разберём, как посчитать выигрыш со ставок на одинар, экспресс, систему и азиатский гандикап.



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Что такое ординар в ставках на спорт

Одинар (ординар) — ставка на один исход события. Сумму, которую вы можете получить, считайте по формуле:



S x K, где S — размер ставки, К — коэффициент на исход.



Определяйте вероятность выигрыша исхода с учётом маржи букмекера по формуле:



1 / К.

Примеры расчёта выигрыша ординаров на спортивные события

Рассмотрим два примера расчёта ставок типа одинар на сумму 1000 рублей.

П1 в футбольном матче «Барселона» — «Реал Мадрид» за коэффициент 1.75. В случае победы сине-гранатовых в основное время выплата составит 1750 рублей: 1000 х 1.75.

Тотал очков больше 163.5 в баскетбольном матче ЦСКА — «Химки» за коэффициент 2.10. Если наберут 164 очка или более, вы получите 2100 рублей: 1000 х 2.10.

Подробнее об ординаре читайте здесь:

Что такое одинар в ставках на футбол: что значит, отличия от экспресса, расчёт в БК Профессиональные игроки ставят ординарами. Этот вид ставки позволяет делать точные одиночные прогнозы. Но что такое одинар?

Что такое экспресс в ставках на спорт

Экспресс — ставка на несколько разных событий.



Выплату по экспрессу рассчитывайте по формуле:



S x Z, где S — сумма ставки, Z = К1 x K2 x … х Kn — итоговый коэффициент, то есть результат перемножения коэффициентов на исходы событий, включенных в экспресс.



Общее количество исходов в экспресс может превысить 20. Ваша ставка выиграет, если по каждому выбор будет заход или возврат. При одной неудаче проигрывает весь экспресс.



Некоторые букмекерские конторы ограничивают максимально возможный коэффициент экспресса, например, 2000.00. Если общий коэффициент превышает это значение, то в случае успеха ставку рассчитают по максимально допустимому лимиту.



Подробнее о том, что такое экспресс читайте здесь:

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Что такое азиатский гандикап

Азиатский гандикап в линии букмекерской конторы обозначают с помощью буквы «Ф», номера команды и десятичной дроби с числом 25 или 75 после точки. Например, Ф1(0.25), Ф2(-1.75) так далее.



Сумма ставки на азиатский гандикап делится пополам между двумя ближайшими обычными форами с тем же коэффициентом.



Например, ваша ставка в 1000 рублей на Ф1(-0.75) равна двум ставкам по 500 рублей на Ф1(-0.5) и Ф1(-1).

Примеры игры в букмекерских конторах на азиатском гандикапе

Представим, что вы сделали две ставки на азиатскую фору по 2000 рублей каждая.

Ф2(-1.25) в футбольном матче «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» за коэффициент 2.25: 1000 рублей пойдут на Ф2(-1) и 1000 рублей на Ф2(-1.5). Если гости выиграли в два мяча и более, зашли обе ставки, выплата составит 4500 рублей: 2000 х 2.25. Если «Манчестер Сити» победил в один гол, по первой половине ставке будет возврат, а вторая проиграет. Вы получите 1000 рублей: 1000 х 1.00.

Ф1(1.25) в хоккейном матче «Трактор» — «Ак Барс» за коэффициент 1.70: 1000 рублей пойдут на Ф1(1) и 1000 рублей на Ф1(1.5). Если в основное время хозяева победят или сыграют вничью, зайдут оба выбора, вы получите 3400 рублей: 2000 х 1.70. Если «Трактор» уступит в одну шайбу, по первой половине ставки будет возврат, а по второй выигрыш. Выплата составит 2700 рублей: 1000 х 1.00 + 1000 х 1.70.

Об азиатском гандикапе и отличиях от обычной форы читайте здесь:

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Что такое ставка типа система в букмекерской конторе

Система — набор экспрессов, в котором сумма ставки равномерно распределяется на каждую комбинацию. Выплата по системе — сумма выплаты прошедших экспрессов.



Систему записывают двумя числами: первое — количество исходов в каждом экспресс, второе — число выборов в системе.



Подробнее о системе в ставках на спорт читайте здесь:

Что такое система в ставках на спорт: виды, расчет, как отличается от экспресса Ставка на систему приносит деньги, даже если несколько ставок в её составе проиграют. Как это возможно? «Чемпионат» разобрался.

Пример расчёта ставки система

Рассмотрим пример расчёта системы «3 из 4». Четыре исхода собраны в экспрессы по три события в каждом.



Например, сумма вашей ставки 4000 рублей: по 1000 рублей на каждый экспресс. Представим, что коэффициенты на исходы равны 1.50, 2.00, 2.50 и 3.00.



Если сыграют ставки на №1, №2 и №3, выплата составит 7500 рублей: 1000 х 1.50 х 2.00 х 2.50.



Если зайдут выбора №1, №2 и №4, вы получите 9000 рублей: 1000 х 1.50 х 2.00 х 3.00.



При выигрыше ставок №1, №3 и №4, выплата составит 11250 рублей: 1000 х 1.50 х 2.50 х 3.00.



При заходе ставок №2, №3 и №4, вы получите 15000 рублей: 1000 х 2.00 х 2.50 х 3.00.



Если сыграют все выборы, вам достанется сумма результатов, полученных по всем экспрессам, то есть 42750: 7500 + 9000 + 11250 + 15000.



Для игры в букмекерских контора научитесь рассчитывать суммы выплат по разным видам ставок. Помните, что выигрыш или чистая прибыль — это выплата за вычетом размера ставки.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты и получите бонус до 15 000 рублей!