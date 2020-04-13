«Славия» — «Рух». Прогноз и ставка на статистику в матче чемпионата Беларуси

13 апреля в матче четвёртого тура чемпионата Беларуси «Славия-Мозырь» примет «Рух». Начало встречи — в 17:30 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Славии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех «Руха» оценён букмекерами коэффициентом 3.66.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Славия-Мозырь» — «Рух»

Букмекеры считают, что матч «Славия-Мозырь» — «Рух» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.25, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.79. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.58.

Анализ и прогноз матча «Славия-Мозырь» — «Рух» (13.04.2020)

Этим матчем завершится программа четвёртого тура Высшей лиги Беларуси. Других официальных игр с участием профессионалов на понедельник не запланировано ни в одной из стран, чемпионаты Таджикистана, Бурунди, Никарагуа и Тайваня взяли паузу на несколько дней. Так что проблем со статусом у поединка в Мозыре точно нет.

«Славия» — «Рух». Прогноз: «славянам» не хватит сил после побед над БАТЭ и «Динамо Бр» Кубковая победа над БАТЭ отняла у хозяев много сил и эмоций, а времени на отдых было в обрез.

Как, впрочем, и с интригой. По сути этот матч — классический сюжет про косу и камень. Дело в том, что «Славия» — самая весёлая команда Беларуси по итогам старта сезона. Пять забитых и пять пропущенных мячей за три тура, в каждом из которых проходила ставка «обе забьют». На неё, кстати, букмекеры дают крепкий коэффициент 2.01.

«Рух» к романтизму не склонен и, напротив, исправно катает низы. В трёх поединках чемпионата Беларуси с участием брестчан состоялось всего три гола — ровно по одному на каждые 90 минут. 1:0 с минским «Динамо», а также по 0:1 от «Энергетика-БГУ» и БАТЭ. То есть тут ставка «обе забьют» не проходила ни разу.

Гости — новичок элитного дивизиона, а потому статистика очных встреч нам не поможет. По одной простой причине — этих самых встреч ещё не было. «Рух» — организованная команда, которая хорошо умеет сушить игру и здорово насыщает пространство перед своей штрафной площадью. А ещё исправно снимает верх и редко ошибается.

В атаке всё довольно примитивно: быстрые контратаки, забросы, а также стандартные положения. Со штрафными и угловыми у подопечных Александра Седнёва дела обстоят хорошо. Возможности для стандартов возникают не так часто (издержки оборонительного стиля), зато из каждой ситуации футболисты стараются выжать максимум.

Брестчане наверняка вновь будут действовать в три центральных защитника, форсировать ситуацию на чужом поле смысла нет. «Славия» несколько дней назад провела тяжелейшую игру с БАТЭ в полуфинале Кубка Беларуси, сделав первый шаг к выходу в финал (1:0). «Скамейка» у хозяев довольно скромная, так что усталость наверняка проявится.

Помощникам Кавая и Пола Джорджа придётся подвинуться. Шрёдер стал реальной угрозой в НБА Лу Уильямс и Монтрез Харрелл в полном порядке, но награду «Лучшему запасному» может забрать темнокожий немец.

В связи с этим логично предположить, что темп окажется невысоким, а мяч станет подолгу застревать в середине поля. На наш взгляд, внимания достойны две ставки на статистику. Первая из них — победа «Славии» по владению мячом с форой (-3) за 1.86. «Рух» в принципе редко претендует на территориальное преимущество, изменить этот расклад может только быстрый гол хозяев.

Второй вариант — угловые. Их вряд ли будет много: «Славия» подустала после кубкового поединка, а «Рух» умеет перекрывать все подходы к своей штрафной. Мы бы выбирали между тоталом меньше 9.5 углового за 2.03, а также ИТМ 4.5 углового «Руха» за 1.68. Можно даже рассмотреть ИТМ 3.5 углового «Руха» за 2.40.

Прогноз и ставки на матч «Славия-Мозырь» — «Рух»

«Рух» предпочитает плясать от печки: три центральных защитника, игра вторым номером, упор на контратаки и стандарты. На выезде брестчане вряд ли будут претендовать на территорию, так что «Славия» наверняка возьмёт мяч под свой контроль. На таком фоне хорошо смотрится П1 по владению мячом с форой (-3) за 1.86.

Ставка №1: победа «Славии» по владению мячом с форой (-3) за 1.86.

Ставка №2: ИТМ 4.5 углового «Руха» за 1.68.

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