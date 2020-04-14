Ставки и прогнозы: на что ставить 14 апреля

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 14 апреля.
На что ставить в футболе 14 апреля
Выходные прошли, Беларусь и Таджикистан свои туры отыграли, больше ставить пока не на что. Ни одного профессионального матча на 14 апреля не запланировано. Остаётся ставить на киберфутбол, матчей по которому в линии букмекеров всё больше день ото дня.
Матчи по хоккею для ставок 14 апреля
Профессиональных поединков нет, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут. Запланирована пара матчей любительских команд в Беларуси. На этом всё.
На что ещё ставить 14 апреля
14 апреля пройдёт один профессиональный баскетбольный матч. На Тайване продолжается чемпионат и в 12:00 свой матч начнут «Юлонг Динос» и «Пауян Архиленд». Можно сделать ставку на матчи любительских турниров по настольному теннису в России, Украине, Армении или Чехии.
Ну и киберспрорт, без него сейчас никак. Выбор очень широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Всё равно традиционные виды спорта в ближайшие дни будут отдыхать.
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