Ставки и прогнозы: на что ставить 14 апреля

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 14 апреля.

На что ставить в футболе 14 апреля

Выходные прошли, Беларусь и Таджикистан свои туры отыграли, больше ставить пока не на что. Ни одного профессионального матча на 14 апреля не запланировано. Остаётся ставить на киберфутбол, матчей по которому в линии букмекеров всё больше день ото дня.

Матчи по хоккею для ставок 14 апреля

Профессиональных поединков нет, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут. Запланирована пара матчей любительских команд в Беларуси. На этом всё.

На что ещё ставить 14 апреля

14 апреля пройдёт один профессиональный баскетбольный матч. На Тайване продолжается чемпионат и в 12:00 свой матч начнут «Юлонг Динос» и «Пауян Архиленд». Можно сделать ставку на матчи любительских турниров по настольному теннису в России, Украине, Армении или Чехии.



Ну и киберспрорт, без него сейчас никак. Выбор очень широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Всё равно традиционные виды спорта в ближайшие дни будут отдыхать.

Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!