Статистический прогноз: «Реал Мадрис» — «Чинандега», ставка на матч чемпионата Никарагуа

В матче 17-го тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 16 апреля «Реал Мадрис» примет «Чинандегу». Начало игры — в 00:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Никарагуа «Реал Мадрис» — «Чинандега»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Никарагуа 16 апреля «Реал Мадрис» — «Чинандега» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.95, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.

Анализ и прогноз матча «Реал Мадрис» — «Чинандега» (16.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя во второй половине марта здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью, Бурунди и Таджикистаном — последние оплоты в мировом футболе.

Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

В Клаусуре сыграно уже 16 туров. Обе команды располагаются в нижней части турнирной таблицы, однако назвать их прямыми конкурентами довольно трудно. Обе команды лишились даже теоретических шансов на топ-2 и прямую путёвку в полуфинал, а вот возможность запрыгнуть в четвертьфинал ещё есть. Только у одного из соперников шансы стремятся к нулю.



На данный момент дела «Чинандеги» идут заметно лучше. 18 очков и седьмая строчка в чемпионате Никарагуа. Идущий шестым «Хувентус Манагуа» оторвался на два балла, так что побороться ещё вполне реально. А вот у «Реала Мадрис» права на ошибку не осталось: всего 14 очков при двух турах до окончания регулярного чемпионата.



Соответственно любая потеря очков лишит команду шансов продолжить сезон. С учётом того, что в последнем туре предстоит играть с мощным «Дирьянхеном», вероятность успеха скорее минимальна. Фактически команда уже доигрывает чемпионат.

Форма команд

«Реал Мадрис» ещё в конце марта входил в зону плей-офф, однако в трёх предыдущих поединках набрал всего одно очко. Поражение от занимающего предпоследнее место «Депортиво Окоталь» (0:1), ничья с лидером Клаусуры «Манагуа» (0:0) и разгром от «Вальтер Ферретти» (0:4) — на фоне таких результатов шансы на топ-6 растаяли.

«Чинандега» тоже испытывает серьёзные проблемы. В восьми последних турах удалось добыть всего семь очков. К выезду в Мадрис команда подходит с серией из двух поражений: 0:3 в гостях от «Дирьянхена» и 1:3 в родных стенах от «Реала Эстели». Впрочем, эти клубы делят вторую-третью строчку, на этот раз соперник будет попроще.

Личные встречи

Букмекеры считают хозяев явным фаворитом, что вызывает некоторые сомнения. Мотивация у гостей определённо будет выше, да и статистика очных встреч скорее на их стороне. В шести предыдущих поединках «Чинандега» одержала четыре победы при двух ничьих. Правда, в гостях результаты похуже — два мирных исхода из двух за последние полтора года.

В общем, брать лобовую победу гостей за 3.80 довольно опасно, а вот подумать над аккуратной ставкой Х2 за 1.90 или даже П2 с нулевой форой за 2.80 вполне можно. «Реал Мадрис» сейчас находится в плачевном состоянии.

Ставки на тоталы и форы

Обе команды считаются довольно результативными по местным меркам: они достаточно забивают и много пропускают. И ещё один важный момент — в трёх последних очных встречах голы случались в обе стороны. Пожалуй, вполне можно присмотреться к классическим «обе забьют» за 1.76.

Прогноз и ставки на матч «Реал Мадрис» — «Чинандега»

«Реал Мадрис» набрал в трёх предыдущих турах всего одно очко и фактически лишился шансов на попадание в плей-офф. «Чинандега» продолжает борьбу за топ-6, так что мотивация гостей выглядит внушительнее. Тем удивительнее, что букмекеры дают на П1 меньше двойки. Сыграем против линии.

Ставка №1: победа «Чинандеги» с нулевой форой за 2.80.

Ставка №2: обе забьют за 1.76.

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