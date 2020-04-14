Статистический прогноз: «Хувентус» — «Депортиво О», ставка на матч чемпионата Никарагуа

В матче 17-го тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 16 апреля «Хувентус Манагуа» примет «Депортиво Окоталь». Начало игры — в 02:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.90.

Букмекерские коэффициенты на матч «Хувентус» — «Депортиво Окоталь»

Букмекеры считают, что матч Клаусуры чемпионата Никарагуа «Хувентус» — «Депортиво Окоталь» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72.

Анализ и прогноз матча «Хувентус» — «Депортиво Окоталь» (16.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя во второй половине марта здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью, Тайванем и Таджикистаном — последние оплоты в мировом футболе.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

До конца регулярного чемпионата Клаусуры осталось две игры. «Хувентус Манагуа» благодаря последним удачным выступлениям находится на шестом месте и сохраняет шансы на попадание в четвертьфинал. Однако расслабляться сейчас никак нельзя: у идущей седьмой «Чинандеги» лишь на два балла меньше (18).

Статистический прогноз: «Реал Мадрис» — «Чинандега», ставка на матч чемпионата Никарагуа Две ставки на предпоследний тур регулярного чемпионата Никарагуа.

«Депортиво Окоталь» же, едва не добравшийся до плей-офф Апертуры, сейчас превратился в претендента на вылет. У клуба всего 10 очков в 16 турах и последнее место. Но ещё не всё потеряно.



Дело в том, что в конце последняя команда сводной таблицы обеих частей сезона вылетает в Сегунду, пару ей составит проигравшая стыки с участием клубов с восьмого и девятого места. У девятого и восьмого места нынешнего розыгрыша — Клаусуры — 11 и 14 очков соответственно. Поэтому теоретические шансы остаться в Примере Никарагуа у «Депортиво Окоталь» имеются.

Форма команд

«Хувентус» в последних трёх играх набрал семь из девяти возможных очков. Хотя стоит отметить, что соперники были не из робкого десятка. Тут и победитель Апертуры «Реал Эстели» (0:0), и 27-кратный чемпион страны «Дирьянхен» (3:0).



У «Депортиво» всё куда хуже. В предыдущем туре команда уступила «Вальтер Ферретти» (0:1), и увеличила свою серию без побед до семи матчей. Примечательно, что за это время был набран всего один балл.

Личные встречи

С 2011 года соперники успели встретиться 31 раз. За это время они оформили на двоих 88 голов, что в среднем за матч составляет 2,84 мяча. А потому можно проверить классический тотал больше 2.5 мяча за приемлемый коэффициент 1.79.



Тем более что «Хувентус» является одной из самых весёлых команд Клаусуры. За 16 туров клуб забил и пропустил 44 гола, что тоже рядом с отметкой в три гола за матч.

Ставка на тоталы и голы

Примечательно, что в пяти матчах Клаусуры, в которых «Хувентус» одерживал победу, он расстраивал голкиперов соперников не менее трех раз за встречу. У себя дома клуб выйдет на игру фаворитом и, судя по форме команд, наверняка будет играть на победу. Мы подумали над ИТБ1 2.5 мяча за коэффициент 2.75 и П1 с форой (-1.5) за коэффициент 2.23.

Статистика очных встреч на нашей стороне. В трёх из последних четырёх домашних игр против «Депортиво О» «Хувентус Манагуа» забивал не меньше трех голов.

Прогноз и ставки на матч «Хувентус» — «Депортиво О»

Ввиду солидной плотности турнирной таблицы, командам необходимо набирать очки для улучшения положения. Однако «Хувентус» выступит явным фаворитом: на его стороне хорошая форма и домашний стадион. «Депортиво О» же пребывает в ужасной форме и едва ли сможет предложить оппоненту что-то существенное.



Ставка 1: ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.79.



Ставка 2: П1 с форой -1.5 за коэффициент 2.23.