Трамп и коронавирус убивают игорный бизнес США! Счёт идёт на дни

Американский игорный бизнес бьёт тревогу! Коронавирус уже лишил работы сотни тысяч человек, пусть пока и временно. Но без поддержки государства на обочине могут оказаться несколько миллионов сотрудников игорной индустрии. Бизнес призывает государство к поддержке. Услышит ли власть мольбы гэмблинга? Разбираемся в ситуации.

Коронавирус парализовал игорный бизнес США

Эпидемия затронула все сферы жизни. Игорный бизнес – не исключение. По данным Американской ассоциации игр (AGA), 95% коммерческих казино на территории США закрылись добровольно ещё до введения официальных запретов властей. Их примеру последовали 76% племенных казино – игорных заведений, расположенных в индейских резервациях.



Только в сфере наземных казино сейчас без работы остались 616 тыс. человек, с каждым днём эта цифра увеличивается. 350 тыс. человек из этого печального списка уже сейчас, к середине апреля, столкнулись с финансовыми трудностями. Когда карантин снимут, понять сложно, но наплыва иностранных туристов вряд ли стоит ждать раньше 2021 года.

Особенно пострадал штат Невада, а точнее, Лас-Вегас. Город, созданный для туристов со всего мира, сейчас представляет собой жалкое зрелище. В Неваде сейчас сидят дома 206 тыс. работников игорного бизнеса.

Власти не спешат помогать

Президент США Дональд Трамп недавно подписал закон, направленный на борьбу с экономическими проблемами во время коронавируса. Он получил название CARES. Власти выделили $ 2,2 трлн на поддержку экономики. Однако в перечень компаний, которые получат господдержку, не попали те, более трети дохода которых приходится на гэмблинг.



В рамках закона планируется выделить компаниям $ 349 млрд в виде кредитов вида PPP (Paycheck Program Protection). Её суть в том, что государство «простит» эти займы компаниям, которые в течение восьми недель не уволят ни одного сотрудника. Полученный кредит при этом нужно направить на зарплаты работникам, оплату коммунальных платежей, аренды или процентов по закладной. Программа рассчитана до 30 июня 2020 года.

AGA бьёт тревогу!

Игорная ассоциация США возмущена тем, что бизнес не включили в программу помощи. Генеральный директор AGA Билл Миллер назвал непопадание игорных компаний в перечень «явным недосмотром» и уже отправил письмо Дональду Трампу, в котором попросил пересмотра решения.



«Эти временные правила основаны на устаревшей, дискриминационной политике. Они лишают малые игорные компании права на получение критически важной помощи. А ведь эти кредиты призваны помочь компаниям платить зарплату своим сотрудникам», — заявил Миллер. Он также добавил, что главная цель CARES – помочь как можно большему числу предприятий, а не поделить их на достойных и не очень.

По оценкам AGA, прямо сейчас в игорной индустрии США заняты примерно 1,8 млн человек. Во многих штатах основные налоговые поступления приходят в бюджет от игорного бизнеса. Одни только казино приносят в бюджет страны около $ 41 млрд налогов.

Кажется, игорной ассоциации удастся добиться своего. Письмо AGA уже поддержали 14 членов Конгресса США. Открыто выступили с поддержкой сенатор-демократ Джеки Розен и республиканец Майк Раундс. Они отметили, что многие общины в США напрямую зависят от игорного бизнеса. Лишить его поддержки – значит поставить эти агломерации перед лицом экономического кризиса.

По информации Las Vegas Review-Journal, Трамп согласился рассмотреть поправки в закон. Кажется, воротилам игорного бизнеса США хватило лобби, чтобы повлиять на решение властей. Будем следить за ситуацией.



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