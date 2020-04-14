Статистический прогноз: «Вальтер Ферретти» — «Депортиво», ставка на матч в Никарагуа

В матче 17-го тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 16 апреля «Вальтер Ферретти» примет «Депортиво Лас-Сабанас». Начало игры — в 01:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Никарагуа «Вальтер Ферретти» — «Депортиво Лас-Сабанас»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Никарагуа 16 апреля «Вальтер Ферретти» — «Депортиво Лас-Сабанас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.85, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.10.

Анализ и прогноз матча «Вальтер Ферретти» — «Депортиво Лас-Сабанас» (16.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя во второй половине марта здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью, Бурунди и Таджикистаном — последние оплоты в мировом футболе.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

В Клаусуре сыграно уже 16 туров. Соперники располагаются в противоположных частях турнирной таблицы и решают разные задачи. У «Вальтер Ферретти» всё замечательно: выход в плей-офф уже гарантирован, ниже пятого места по итогам регулярного чемпионата команда в любом случае не опустится.



Больше того — сохраняются даже кое-какие шансы на финиш в топ-2 и прямое попадание в полуфинал: на данный момент отставание от «Реала Эстели» и «Дирьянхена» составляет четыре очка. Соответственно, нужно одержать две победы в двух оставшихся турах и рассчитывать на осечки конкурентов.

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«Депортиво Лас-Сабанас» — совсем другой случай. Предпоследнее место в турнирной таблице, скромные 11 очков и потерянные шансы на плей-офф. Фактически команда вовсю борется за выживание. Худший клуб Клаусуры вылетит напрямую, а обладатели восьмого и девятого мест проведут стык за право остаться в элите.

Форма команд

«Вальтер Ферретти» набрал сумасшедший ход. Четыре победы в пяти предыдущих турах, все — всухую, а две из них ещё и с разгромным счётом (7:0 и 4:0). Среди прочих пострадал «Реал Эстели», который на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Никарагуа.



«Депортиво Лас-Сабанас» о таких результатах может только мечтать. В 14 последних турах одержана одна-единственная победа, да и та на своём поле. За пределами родного стадиона команда в пяти предыдущих поединках набрала всего одно очко. Соперником тогда был худший клуб Клаусуры — «Депортиво Окоталь» (1:1).

Личные встречи

История противостояния по меркам чемпионата Никарагуа крайне скромная, всего три поединка. Во всех случаях сильнее оказался «Вальтер Ферретти» при небольшом количестве голов: 1:0 на своём поле, 2:0 и 2:1 на выезде. С этой точки зрения П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.07 смотрится нормально.

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Ставки на тоталы и форы

Проблема в том, что «Вальтер Ферретти» — самая верховая команда Клаусуры, в среднем в матчах с её участием забивается около трёх голов. «Депортиво» за 16 туров сподобился всего на 10 мячей, зато пропускает команда гораздо чаще. Пожалуй, свои два мяча хозяева наверняка оформят. ИТБ 2 гола «Вальтер Ферретти» за 1.90 смотрится нормально.

Прогноз и ставки на матч «Вальтер Ферретти» — «Депортиво Лас-Сабанас»

«Вальтер Ферретти» — самая результативная команда чемпионата Никарагуа, а «Депортиво Лас-Сабанас» борется за выживание и много пропускает. Хозяева абсолютно по делу идут фаворитами, статистика очных встреч тоже на их стороне — три победы из трёх возможных. На наш взгляд, свои два-три гола аутсайдер наверняка получит.



Ставка: ИТБ 2 гола «Вальтер Ферретти» за 1.90.



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