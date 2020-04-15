Ставки и прогнозы: на что ставить 15 апреля

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 15 апреля.
На что ставить в футболе 15 апреля
Пока ждём очередные туры в чемпионатах Беларуси и Таджикистана, можно сделать ставку на матчи первенства Никарагуа. В ночь с 15 на 16 апреля мск в этом чемпионате пройдёт сразу пять матчей. Начало — с 01:30 мск. Кроме того, запланированы несколько товарищеских матчей шведских полупрофессиональных команд. Ну и киберфутбол вам в помощь для ставок.
Матчи по хоккею для ставок 15 апреля
Профессиональных поединков нет, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут. Запланирована пара матчей любительских команд в Беларуси. На этом всё.
На что ещё ставить 15 апреля
В теннисе играют турнир Pro Series в Беларуси. Кстати, там есть ряд профессиональных игроков. Довольно интересное событие для ставок. Можно сделать ставку на матчи любительских турниров по настольному теннису в России, Украине, Армении или Чехии.
В Чехии, которая раньше других ослабляет карантин, пройдут матчи Премьер-лиги по дартсу. Ну и по традиции предлагаем поставить на киберспорт. Выбор очень широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Всё равно традиционные виды спорта в ближайшие дни будут отдыхать.
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